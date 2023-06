Cedeño: 'Falta de rendición de cuentas de forma efectiva es la debilidad de funcionarios'

Ciudad de Panamá, Panamá/La falta de rendición de cuentas de forma efectiva, es una de las debilidades de algunos funcionarios actualmente, con el uso de dineros de la descentralización y fondos paralelos, indicó el abogado, Ernesto Cedeño.

Esto luego que fuese presentado por parte el director de la Autoridad Nacional de Descentralización, Edward Mosley Ibarra, un amparo de garantías sobre las investigaciones que se siguen por el supuesto desvío de fondos millonarios a juntas comunales.

“En vez de dar la cara, porque no se le ha escuchado en ningún medio, o en algún comunicado efectivo aclarando la utilización de los fondos de la descentralización o que no son de la descentralización (…), no ha dicho absolutamente nada”, indicó el abogado.

Como tampoco lo ha hecho, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander y el contralor General, Gerardo Solís.

A juicio de Cedeño, Mosley Ibarra, ha obstaculizado una investigación administrativa que ha estado llevando el procurador de la Administración, Rigoberto González, para conocer honestamente si los fondos son de la descentralización o no, pero que también pudiesen haber sido facilitados por la Autoridad de Descentralización.

Ahora, según el abogado, se está a merced de que los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia se pongan de acuerdo para resolver la situación. No obstante, lo delicado de esto es que todos estos fondos que no se ven en la comunidad pudiesen hacer un desbalance en los comicios internos de algunos partidos.

Por otro lado, Cedeño aprovechó para señalar que la corte le ha negado información sobre personas que pudiesen estar condenadas penalmente eludiendo la justicia y están actualmente en las juntas comunales.

El abogado también dio su opinión sobre el anuncio dado por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, de reducción de municipios y diputados de la asamblea. “No estoy de acuerdo por muy mal que sea un Órgano del Estado, llegar y poner cortapisas, esta medida a mi juicio es autoritaria”, agregó.