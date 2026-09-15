Descuentos para jubilados: Mulino dice que aún no hay decisión y espera alternativas

El presidente explicó que su intención es que las conclusiones permitan trabajar en una nueva ley y que esta pueda ser aprobada antes del 31 de octubre, cuando concluye el actual periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró este martes 15 de septiembre que todavía no ha tomado una decisión sobre los descuentos y beneficios que se buscan establecer para los jubilados y pensionados, particularmente para quienes reciben ingresos inferiores a los $600 mensuales.

Mulino indicó que espera los resultados de la reunión que se desarrolla este martes entre representantes del Gobierno, jubilados y pensionados y el sector empresarial, para avanzar en una propuesta que permita determinar qué medidas son realmente viables y sostenibles.

“Yo espero la reunión de hoy. Sí le pedí a la viceministra que vayamos concretando lo que es viable, lo que es sustentable”, manifestó el mandatario.

El presidente explicó que su intención es que las conclusiones permitan trabajar en una nueva ley y que esta pueda ser aprobada antes del 31 de octubre, cuando concluye el actual periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional.

“Yo tengo buenas esperanzas en que de una mala ley, pues terminaremos en algo que verdaderamente es útil para estos señores colegas de la tercera edad”, afirmó.

El encuentro de este martes forma parte de las conversaciones iniciadas entre el Gobierno, representantes de jubilados y pensionados y el sector empresarial sobre el proyecto de ley 226, que contempla nuevos incrementos y beneficios para este sector.

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Durante la primera reunión se acordó continuar analizando las alternativas para implementar las medidas, con énfasis en garantizar que los beneficios lleguen a los jubilados con menores ingresos.

Los asesores legales del Ejecutivo analizan actualmente el contenido de la propuesta y deberán presentar un informe al presidente Mulino, que servirá como uno de los elementos para definir la posición del Gobierno.

Mulino aclara cifra sobre personas vinculadas al narcotráfico

Durante las declaraciones de este martes, el mandatario también fue consultado sobre la cifra del 2% de personas vinculadas al narcotráfico que mencionó el día anterior.

Mulino aclaró que no estaba seguro de que ese porcentaje correspondiera a la población total del país y señaló que el dato le fue proporcionado por el Ministerio de Seguridad.

El presidente agregó que la cifra podría estar relacionada con personas que se encuentran en procesos judiciales y sobre las cuales ya existiría evidencia.

“Me alegra la pregunta porque así me da chance de investigar bien”, añadió.

Segundo Café Presidente abre sus puertas en el Casco Antiguo

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la inauguración del segundo Café Presidente, ubicado en un inmueble histórico del Casco Antiguo que funcionó como monasterio de jesuitas.

Mulino destacó la restauración del edificio, que conserva elementos originales como parte de sus paredes, el piso, la escalera y algunos cuadros.

El mandatario también resaltó que el establecimiento forma parte de un programa de resocialización en el que participan privados de libertad que trabajan y colaboran en el lugar.

Según Mulino, el café será autosostenible y no representará un costo para el Estado. Además, el espacio estará abierto al público y contará con una tienda de regalos, con especial atención a los turistas que recorren diariamente el Casco Antiguo.

Consultado sobre si las conferencias de prensa de los jueves habían llegado a su fin, Mulino respondió que continuará atendiendo a los medios de comunicación.

Con información de Elizabeth González