Hombre es asesinado en Altos de San Judas, Colón

Tras recibir una llamada de alerta, agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar y encontraron al hombre sin signos vitales en medio de un herbazal.

Colón, Colón/Un hombre fue asesinado de varios disparos durante la mañana de este martes 15 de septiembre, en el sector de Altos de San Judas, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

Tras recibir una llamada de alerta, agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar y encontraron al hombre sin signos vitales en medio de un herbazal.

La víctima, cuya identidad aún se desconoce, vestía ropa de color negro al momento del ataque.

Personal del Ministerio Público acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar elementos que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Con este nuevo caso, en lo que va de 2026 se contabilizan 71 víctimas de homicidio en la provincia de Colón.