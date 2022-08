Destacan sistema Wanda implementado por Marea Verde

Panamá/La cadena informativa estadounidense CNBC destacó en un reciente artículo el sistema de ruedas de aguas recolector de basura de los ríos, llamado Wanda Díaz, que implementó de la organización Marea Verde en Panamá.

Wanda es un sistema innovador, el primero en Latinoamérica, que utiliza energía hidráulica y paneles solares para recolectar y remover los desechos sólidos que flotan en el río previniendo que lleguen al mar.

Wanda también cuenta con un sistema de cámaras para generar imágenes y datos que permitan, a través de Inteligencia Artificial, analizar y categorizar los desechos.

El artículo de CNBC destacó que “Marea Verde, una organización local sin fines de lucro, se asoció con Clearwater Mills para construir la rueda, llamada Wanda Díaz. El proyecto está financiado por Benioff Ocean Initiative y la Fundación Coca-Cola, que juntas apoyan una cartera de proyectos de limpieza de ríos en todo el mundo”.

La CNBC en su nota manifestó que “Sandy Watemberg, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Marea Verde, está emocionada de que su organización haya traído la rueda de basura de Wanda Díaz a Panamá y es optimista sobre su desempeño futuro”.

″Así que tenemos muchas esperanzas de que este sea un gran éxito para nuestro país”, dijo Watemberg.

“Tener estas tecnologías y este tipo de proyectos no es la solución. Necesitamos cambiar nuestros hábitos. Necesitamos buscar soluciones a largo plazo que nos permitan tener un ambiente más limpio y saludable porque este tipo de proyectos nos ayudan a crear conciencia y nos ayudan a mitigar en el corto y mediano plazo. Pero al final del día, esto no es algo sostenible. No podemos tener miles de proyectos como este funcionando para siempre”, expresó Watemberg.

Para leer la nota completa de la CNBC ingrese aquí