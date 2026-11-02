Día de los Difuntos: Mulino encabeza romería del 2 de noviembre en el cementerio Amador

El presidente José Raúl Mulino participó en los actos protocolares del Día de los Difuntos, donde el orador de fondo, Julio Linares Franco, hizo un llamado a la unidad nacional y reflexionó sobre la situación política e institucional del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de las actividades de recordación del Día de los Difuntos, el presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este lunes 2 de noviembre la tradicional romería en el cementerio Amador, ubicado en El Chorrillo, donde se rindió homenaje a los próceres que contribuyeron a la fundación de la República de Panamá.

El mandatario llegó acompañado de autoridades del Gobierno y miembros de su gabinete para participar en los actos protocolares frente al mausoleo de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República.

Durante la ceremonia se realizó la colocación de una ofrenda floral en honor a Amador Guerrero. El programa también contempló un homenaje en el mausoleo de los Soldados de la Independencia, con la participación del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi.

La actividad se desarrolló mientras ciudadanos acudían al camposanto para visitar las tumbas de sus familiares y colocar flores en memoria de sus seres queridos, una tradición que se mantiene cada 2 de noviembre.

Llamado a la unidad y reflexión sobre la institucionalidad

Durante la romería, el orador de fondo, Julio Linares Franco, hizo un llamado a la unidad nacional, la tolerancia y el respeto a las diferencias, al tiempo que planteó una reflexión sobre la situación política e institucional que atraviesa Panamá.

"La democracia es el debate de las ideas y la tolerancia es el respeto a pensar diferente", expresó Linares Franco, al destacar que, por encima de las discrepancias, debe prevalecer el sentimiento de pertenencia a la nación.

En su intervención también se refirió a la situación política del país y a la necesidad de comprender las raíces históricas de la nacionalidad panameña.

"Y desde el Panamá de hoy, sacudido en su entorno político y sometido a los vaivenes de una frágil institucionalidad, debemos meditar en momentos como este para entender nuestras raíces nacionalistas, como también el fundamento de nuestra nacionalidad", manifestó.

Linares Franco recordó las dificultades políticas, económicas y sociales que enfrentó el istmo durante el siglo XIX, así como el pensamiento de Justo Arosemena, considerado el padre de la nacionalidad panameña.

En ese contexto, citó las críticas que Arosemena formuló en 1851 sobre el abandono gubernamental, la falta de seguridad, las deficiencias de la administración pública y la importancia de contar con instituciones capaces de responder a las necesidades de la población.

El orador también dedicó unas palabras al presidente Mulino, al recordar el vínculo que ambos mantienen con el excanciller Julio Ernesto Linares Gutiérrez, quien fue jefe del actual mandatario en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1990 y 1993.

Una jornada para recordar a quienes contribuyeron a la República

La romería del 2 de noviembre forma parte de las actividades tradicionales que anteceden a las celebraciones del 3 de noviembre, fecha en la que Panamá conmemora su separación de Colombia en 1903.

La ceremonia también permitió recordar a las figuras que participaron en los acontecimientos históricos que dieron paso al nacimiento de la República, así como su contribución a la construcción de la identidad nacional.

Los actos de recordación se desarrollaron en el inicio del mes de la patria, una fecha dedicada no solo a honrar a los difuntos, sino también a preservar la memoria de quienes formaron parte de la historia panameña.

Con información de Fabio Caballero.