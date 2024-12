Día de las Madres: Un reto emocional para quienes enfrentan la pérdida

Ciudad de Panamá, Panamá/El Día de las Madres, que se celebra este 8 de diciembre, es una de las fechas más emotivas y esperadas del año en Panamá. Es un día para celebrar y honrar a las madres, pero también puede ser una fecha difícil para quienes han perdido a un ser querido, especialmente si es la primera vez que deben enfrentar la ausencia en un día tan significativo.

Aunque las personas cercanas a ellos intentan brindar apoyo, el vacío dejado por esa persona especial se siente con una intensidad mayor.

Ronaymil Pérez, psicóloga, recomienda que las personas que atraviesan un proceso de duelo, especialmente en fechas como el Día de las Madres, sean compasivas consigo mismas. "Tener compasión con nosotros mismos y ser flexibles ante cómo nos podamos sentir, no tener una expectativa por estar en duelo; eso no quiere decir que tenga que estar llorando todo el tiempo. De igual forma, solo porque sea fin de año, no quiere decir que tengo que estar feliz todo el tiempo", explica.

La especialista destaca la importancia de permitirnos vivir nuestras emociones sin presionarnos a cumplir con las expectativas sociales que muchas veces nos exigen estar siempre "felices" o "positivos" en épocas festivas.

Sin embargo, las pérdidas emocionales no siempre se limitan a la muerte. En muchas ocasiones, las personas enfrentan otros tipos de duelos, como el divorcio, la pérdida de trabajo o situaciones de crisis económica, que también pueden traer consigo sentimientos de tristeza, incertidumbre y frustración.

Estas situaciones, aunque no estén relacionadas con la partida de un ser querido, también afectan profundamente el bienestar emocional de quienes las viven, especialmente en fechas como el Día de las Madres, donde las familias se reúnen y celebran.

Por eso, los expertos recomiendan que las personas que estén cerca de alguien que atraviesa una situación difícil sepan escuchar y acompañar de manera empática. Gisselle De la Hoz, representante de la Fundación Piero Martínez, subraya la importancia de no cerrarse al dolor ajeno.

"No cerrarse, permitir que los demás también te brinden alternativas para que tú puedas decidir qué quieres hacer. La soledad en esos momentos puede traer más tristeza, entonces, si te quieres ver acompañado por alguien, decide; no debes mostrar una cara diferente a la que estás sintiendo", aconseja De la Hoz.

Este enfoque permite que quienes atraviesan el duelo encuentren un espacio seguro para expresar sus emociones, sin sentir que deben ocultarlas o reprimirlas por miedo a ser juzgados.

Te podría interesar: Centros comerciales registran aumento de hasta un 70% en ventas navideñas

El sentimiento de culpa es otro de los aspectos que muchas personas pueden experimentar en estas fechas. Aquellos que atraviesan una pérdida o una situación emocional difícil pueden sentirse presionados a "superarlo" u "olvidarlo", especialmente cuando la sociedad espera que todos estén en un ambiente festivo.

Pérez y De la Hoz coinciden en que es fundamental recordar que no hay nada de malo en sentir dolor, nostalgia o angustia. "Bajo ninguna circunstancia se debe sentir culpa por sentir lo que se está sintiendo", afirma Pérez, quien también recomienda que, en lugar de reprimir estos sentimientos, las personas busquen refugiarse en actividades que les resulten positivas, como leer, caminar, escribir o practicar algún tipo de arte o meditación.

El Día de las Madres, como muchas otras festividades, puede ser un recordatorio de lo que se ha perdido, pero también puede ser una oportunidad para honrar esos recuerdos y aprender a vivir con ellos.

Si bien es cierto que las emociones difíciles pueden ser especialmente intensas durante esta fecha, la clave está en ser amable con uno mismo, rodearse de apoyo y no forzar una "felicidad" que no corresponde a lo que se siente en el momento.

Para aquellos que enfrentan la pérdida de un ser querido o atraviesan una crisis, el Día de las Madres puede ser una ocasión para validar su dolor y, al mismo tiempo, buscar formas de sanar y encontrar consuelo. A través de la empatía, la comprensión y el cuidado personal, se puede transformar un día de tristeza en una oportunidad para honrar el amor y la memoria de quienes ya no están, sin dejar de reconocer y abrazar lo que se está sintiendo.

Con información de Elizabeth González