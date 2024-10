¡La paz empieza con una sonrisa! Conozca sus beneficios y por qué se celebra un día en su honor 😃

¡No hay motivos para estar vivos más poderosos que el deber de sonreír! Quien no recuerda esta línea de la canción ‘Tu Sonrisa’ del Proyecto Sonrisas y Aldeas Infantiles hace 7 años, pero que no ha perdido sentido, pues las risas tienen grandes beneficios no solo en quien lo hace, sino en quien la recibe.

Son contagiosas, graciosas, generan emociones y capaces de cambiarle el día a las personas, porque cada vez que se sonríe el cerebro libera endorfinas y otros analgésicos naturales que hacen que las personas se sientan bien.

Pero, lamentablemente, el hábito de sonreír se pierde cada vez más, por lo que para la doctora Yanet Mitchel, es importante cultivarla desde el interior y mejorar la autoestima de las personas para que haya más conexión entre las personas.

Recalcó la importancia de que las personas vuelvan a conectar por medio de la sonrisa, ya que en pandemia con el uso de mascarillas esto se perdió.

La doctora recomendó a las personas sonreír en momentos de estrés para bajar los niveles de cortisol, estar más relajadas y ser más positivas.

Entre los beneficios de sonreír constantemente están: 😁

❤️🫀 Mejora tu salud cardiovascular: Sonreír y tener un buen humor se asocia con una disminución de la presión arterial y una mayor protección frente a algunas enfermedades cardiovasculares.

💪🏽 Mejora tus defensas: La sonrisa puede ayudar a reforzar el sistema inmunitario, prevenir diferentes patologías y tener una mejor recuperación en caso de padecerlas.

🧠 Reduce tus síntomas de ansiedad y depresión: La sonrisa puede ser una gran herramienta para reducir los síntomas de ansiedad y depresión. Como se ha mencionado anteriormente, al sonreír se liberan endorfinas, lo que puede mejorar el estado de ánimo y proporcionar un mayor sentimiento de felicidad.

😌 Aumenta tu autoestima: Sonreír también puede ser una forma eficaz de aumentar tu autoestima, mejorando tu salud mental en general.

😉 Cuando se sonríe se activan 17 músculos de alrededor de la boca y los ojos.

Mitchel también aconsejó a las personas a acercarse a aquellas que son positivas, y alegres para contagiarse de esa actitud.

Una sonrisa rompe situaciones de estrés, una sonrisa va relajando todo. Te da liderazgo, confianza, un sinfín de cosas”, expresó.

Recordó que las sonrisas ayudan a transformar el mundo, por lo que es importante activar la sonrisa que demuestra tantas cosas.

De dónde nace el Día de la Sonrisa

En el año 1999, Harvey Ball, el creador del símbolo iconográfico Smiley Face o Carita Feliz 🙂, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día.

Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor. Organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas alrededor del planeta.