Día Mundial del Síndrome de Down: un llamado a la inclusión y a la igualdad de derechos en Panamá y el mundo

Muchas veces se habla de inclusión, pero pocas veces se pone en práctica y ese es el mensaje que se busca transmitir este 21 de marzo.

Este 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que trasciende el calendario para convertirse en un llamado global a la inclusión, la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad.

Impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, esta conmemoración busca generar conciencia sobre la importancia de garantizar equidad, oportunidades y reconocimiento de capacidades para todas las personas, sin discriminación.

Barreras persisten en educación, empleo e inclusión social

De acuerdo con organismos internacionales, las principales dificultades que enfrentan las personas con síndrome de Down están relacionadas con el acceso a una educación inclusiva, oportunidades laborales y una participación plena en la sociedad.

A estos desafíos se suman retos en áreas como la salud, la autonomía y la integración social, donde familiares y organizaciones insisten en la necesidad de políticas públicas sostenidas y efectivas.

Panamá avanza, pero aún enfrenta desafíos

En Panamá, aunque se han registrado avances en materia de inclusión, especialistas y activistas coinciden en que aún persisten estigmas y limitaciones que afectan la calidad de vida de esta población.

Se estima que uno de cada mil nacimientos corresponde a una persona con síndrome de Down, lo que refuerza la importancia de fortalecer las estrategias de inclusión desde el Estado y la sociedad.

El Síndrome de Down es una condición genética que ocurre cuando una persona tiene una copia extra del cromosoma 21, lo que se conoce como trisomía 21. Fue descrito por primera vez en 1866 por el médico británico John Langdon Down, quien identificó características comunes en las personas con esta condición. Décadas después, en 1959, se descubrió su origen genético.

Las personas con síndrome de Down pueden presentar algunas características físicas particulares y distintos niveles de discapacidad intelectual, pero también tienen capacidades, talentos y potencial que pueden desarrollarse plenamente en entornos inclusivos.

Más allá de las cifras, esta fecha invita a visibilizar realidades, promover el respeto y reforzar el compromiso colectivo de construir una sociedad donde la inclusión no sea la excepción, sino la norma.