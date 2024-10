La diabetes y los dolores maxilares: ¿de qué forma están relacionados?

Panamá/Dentro del hueso mandibular, hay afecciones que las poseen personas con diabetes, la toma de radiografía panorámica, muestra características asociadas a enfermedades como dientes flojos o defectos óseos entre otros, la doctora Luisarabel del Carmen Rodríguez, odontóloga en la Caja de Seguro Social (CSS) con especialidad en radiología oral y maxilofacial, es quien ha descubierto y estudiado estos tipos de casos en los pacientes que han acudido por algún tipo de molestia en la mandíbula.

Tener un problema estético, puede ser el padecimiento de una enfermedad que tal vez usted desconocía actualmente. La Dra. Rodríguez menciona que a lo largo de su experiencia ha vistos en estudios que fueron realizados entre personas que padece de diabetes y también en los que no mantienen esta enfermedad diagnosticada.

Las personas que llegan con algún tipo de problema maxilar, la especialista encontró, en que ambos exámenes mantenían características similares, en la cual se puede destacar que puede ser unos de los síntomas de poder padecer de diabetes en personas que aún no han sido diagnosticadas.

¿Cómo afecta la diabetes en las personas y consecuencia puede tener?

Las diferentes enfermedades como lo es la diabetes afecta las fibras de colágeno como soporte óseo, esto hace que estos comiencen a moverse como los primeros dientes, solo que estos nuevos dientes son permanentes y no tienen reemplazo alguno.

Las personas que pierden sus piezas dentales, puede ser por alterar su nutrición, al no tener una alimentación sana, al no lograr masticar bien y tragar su alimento, esto hace que se dificulte el proceso de digestión que permite asimilar la glucosa en el cuerpo, provocando que se suban los niveles de azúcar en la sangre por no cumplir el ciclo al consumir sus alimentos correctamente.

Con este descubrimiento las personas con diabetes pueden aprender a vivir con la enfermedad y a mejorar a lo largo del tiempo, cuidar su salud bucal es importante, ya que si se llega a desarrollar una infección dental, algún tipo de herida causada impediría el manejo estable del diabático, uno de los otro males que logro vincular al padecer esta enfermedad, se ha encontrado que la osteoporosis, ya que es una de sus características son los defectos en el hueso mandibular.

Se puede destacar que con los equipos radiográficos, se puede observar que el dolor que tiene se puede tener en el diente, su causa puede ser la sinusitis, ya que al estar cerca de los senos paranasales cerca de las raíces, se puede confundir con el malestar o una infección dental, en la cual puede traspasar y provocar una reacción inflamatoria en las estructuras nasales.

Se informa que para tener diagnóstico preciso, en la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés cuenta con un nuevo equipo panorámico cefalométrico, que permite observar con mayor precisión las piezas dentales, la mandíbula y los tejidos blandos para lograr detectar una enfermedad futura.