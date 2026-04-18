Diablos de todo el país se reúnen para exaltar tradiciones en Mi Pueblito

En el evento se presentaron más de 250 bailarines de tres danzas del Gran Diablo. 50 Diablos Congo, 60 Diablos Espejo, más de 20 Diablos de Pañuelos de Penonomé y más de 30 Diablos Sucios.

Al ritmo de danzas y diablos, varios grupos de distintas regiones se reunieron en mi pueblito para hacer vibrar al público con su música, sus pies y las castañuelas en sus manos, cubiertos con llamativas prendas y máscaras que son una obra de arte en la quinta versión del Festival de Diablos que se realiza en el país.

Alexander Alarcón, organizador del festival, contó que la actividad nació en el 2021, cuando Panamá fue designada como herencia inmaterial de la humanidad la actividad de Corpus Christi, entonces, decidieron, como artesanos vinculados al tema del diablo, crear la festividad.

Entre alegría y pasión por lo que hacen, encontramos a muchos niños y jóvenes que junto a sus padres disfrutaban de la actividad que estaban realizando. Muchos dijeron que mostrar algo de esta cultura los llena de orgullo e inspira a seguir adelante.

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Los visitantes destacaron la importancia de este tipo de actividades.

“Siento que para mí es muy importante el diablo, representa casi todo el diablo de Panamá. Los invito a que participen en estas actividades culturales, a que conozcan la cultura”, expresó uno de los asistentes.

Otros señalaron que era su primera experiencia en el evento. “Es la primera vez que vengo y la primera vez que invitan a mi hijo. Me parece muy bien, ya que motiva a todas las personas a practicar lo que es la cultura”, comentaron.

En otro espacio había venta de artesanías de todo tipo para que los asistentes se acercaran y pudieran comprar algo representativo de Panamá, su cultura y tradiciones.

Para algunos, la actividad es una especie de compromiso y un aporte cultural que se tiene con el país y con las nuevas generaciones.

También se ofrecían platos de comidas variados para que los amantes del buen sabor pudieran degustar. En este evento se presentaron más de 250 bailarines de tres danzas del Gran Diablo. 50 Diablos Congo, 60 Diablos Espejo, más de 20 Diablos de Pañuelos de Penonomé y más de 30 Diablos Sucios. Y como invitados especiales, 35 danzantes del grupo La Fiesta de Antioquia de Colombia.

Información de Hellen Concepción