Por unanimidad, el pleno de la Asamblea reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela

Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad, aprobó una resolución con la cual rechaza la proclamación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que avaló el triunfo de Nicolás Maduro.

En ese sentido, la Asamblea reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela.

La resolución condena “enérgicamente la proclamación del Consejo Nacional Electoral venezolano, el cual otorga el triunfo al Sr. Nicolás Maduro en la elección presidencial”.

Añade que se unen al “clamor de la comunidad internacional en el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador irrefutable de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela”.

“Exigir el respeto a la voluntad popular manifestada por los venezolanos, a través del voto, en ejercicio de su derecho democrático”, se lee en la resolución.

Con esta decisión, el pleno asegura que respalda al presidente de la República, José Raúl Mulino, como representante de la República de Panamá y miembro de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en la gestión necesaria para el cumplimiento del artículo 58 del Estatuto de Roma.

El Presidente Mulino ha cuestionado las políticas internas de países como Venezuela que provocan olas de migraciones. El presidente le dio su respaldo a la líder opositora María Corina Machado, quien apoyó a Edmundo González para arrebatarle el control del país a Nicolás Maduro. Esto, dio pie a un choque regional entre Mulino y Maduro.

Varios diputados sustentaron su voto a favor de esta resolución, entre ellos, el diputados panameñista José Luis Popi Varela, quien cuestionó la situación que vive ese país. “Tienen un gobierno que no respeta los derechos humanos, que no respeta la libertad de prensa, que no respeta a su pueblo porque un pueblo que sale a votar y que va a tomar una decisión de quien los debe gobernar y tampoco respetan esa decisión y hacen lo que les da la gana”.

“Yo aplaudo a esta Asamblea […] creo que esta Asamblea está siendo consecuente con el pueblo venezolano en apoyo a esta resolución y condenando un fraude monumental que se hizo en donde un pueblo engañado salió a votar y al final hicieron lo que les dio la gana y se han mantenido en el poder a cuesta de la miseria y de la pobreza por la cual están viviendo muchos ciudadanos de ese país”, puntualizó Varela.

La decisión de la Asamblea se dio dos meses después de que la República Bolivariana de Venezuela celebrara el 28 de julio sus elecciones presidenciales.