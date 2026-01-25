Directores y subdirectores participan en jornadas de actualización educativa en Bocas del Toro

Bocas del Toro/El Ministerio de Educación (Meduca) continúa desarrollando jornadas de capacitación dirigidas a docentes en la provincia de Bocas del Toro, con miras a la actualización de los planes y contenidos de estudio para el año lectivo 2026.

En esta ocasión, al menos 80 directores y subdirectores de distintos centros educativos de la provincia participaron en la actividad, enfocada en el rediseño curricular que será implementado a partir del próximo año escolar.

De acuerdo con Meduca, estas capacitaciones buscan fortalecer las competencias del personal docente y directivo, incorporando estrategias pedagógicas innovadoras que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como reducir los índices de fracaso escolar en la región educativa de Bocas del Toro.

El ministerio destacó que el nuevo contenido curricular está orientado a responder a las necesidades actuales del sistema educativo y a los desafíos propios de cada región del país.

El año escolar 2026 iniciará oficialmente el próximo 2 de marzo.

