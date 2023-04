Dirigente magisterial cuestiona a ministra de Educación por demora en entrega de textos a estudiantes

David, Chiriquí/El dirigente de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos de la provincia de Chiriquí, Armando Espinoza, cuestionó que el Ministerio de Educación (Meduca), tras más de dos meses de haber iniciado el proceso de enseñanza aprendizaje no ha entregado los textos de estudiantes de primaria y secundaria en la República de Panamá.

“Significa no tener la esperanza, significa no tener la herramienta, significa en pocas palabras no tener el machete para que el estudiante pueda trabajar y para que el maestro pueda trabajar”, sostuvo Espinoza.

Agregó que los educadores son los que están dotando de fotocopias y herramientas a los estudiantes.

El dirigente solicitó una explicación a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos.

Según Espinoza, se licitaron por una importante cifra de millones de dólares y los estudiantes no los están recibiendo.

El pasado 6 de marzo, miles de estudiantes comenzaron el año lectivo 2023.

Con información de Demetrio Ábrego