Distrito de La Pintada debe ser considerado dentro de contrato minero, dice el diputado Carles

Ciudad de Panamá, Panamá/La exclusión de La Pintada, en la provincia de Coclé, de la repartición del 25% de los $400 millones que obtenga el Estado tras la firma del contrato con Minera Panamá, en el que solo está contemplado el distrito de Donoso y Omar Torrijos, ha encendido las alarmas de las autoridades de este distrito y de miembros de la sociedad civil.

El diputado panameñista Luis Ernesto Carles explicó en Noticias AM, que este distrito estuvo contemplado durante las primeras rondas de negociaciones, sin embargo, no entienden en qué momento se produjo la no inclusión por parte de los negociadores del gobierno, quienes fueron los que tomaron dicha decisión.

El proyecto, según el diputado, se desarrolla en los tres distritos, “la línea de transmisión que conecta al proyecto con este servicio pasa por La Pintada, todos los proveedores que tienen que servir a la mina pasan por La Pintada, todos los servicios que recibe, el combustible, las oficinas administrativas, las de reclutamiento, talleres, están en La Pintada”.

Por otro lado, recalcó que ningún diputado debe estar dentro de la administración de ningún fideicomiso, tal como se ha señalado bajo la figura de una sociedad público privada.

“Más de 20,000 pintadeños tienen que aguantarse el subir y bajar de los camiones, que maten aves de corral y que sucedan un sinnúmero de situaciones, esperamos aspirar a tener una planta de tratamiento de basura; la basura del distrito especial de Omar Torrijos Herrera, se botan en La Pintada”, advirtió.

El argumento del ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, para sacar a este distrito de las negociaciones, fue de acuerdo con Carles, que este no está dentro del punto cero, pero La Pintada tiene tierras de reserva de extracción minera y del punto cero se encuentran a 6 kilómetros.

Carles manifestó que en más de una ocasión han pedido al titular de comercio e industrias que les atienda, sin embargo, esto no se ha hecho posible.