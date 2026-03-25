Documental Panamá 2026 concluye sus talleres de formación con historias que buscan contar el país desde sus barrios

Este año, el eje temático pone la mirada en los barrios. No como paisaje, sino como origen de las historias.

Ciudad de Panamá, Panamá/La edición 2026 de Documental Panamá “Reseñas de Nuestra Identidad” cerró su proceso de capacitación con 10 equipos en competencia y una señal de consistencia en su apuesta formativa: por tercer año consecutivo, las cineastas Tanya Valette y Xenia Rivery Arboláez lideraron los talleres dirigidos a equipos de los proyectos preseleccionados.

Durante tres días, los equipos trabajaron en el desarrollo de sus documentales como parte de esta iniciativa de la Fundación Alberto Motta y Gente TVN Media, con el respaldo de la Fundación IFF Panamá, que ha ido consolidando un objetivo más concreto dentro del sector: preparar proyectos panameños para dar el salto de la idea a producciones con capacidad real de circulación, dentro y fuera del país.

La agenda se centró en desarrollo de proyectos y escritura de guion, con sesiones diseñadas para afinar estructura, enfoque y viabilidad. El proceso apunta directamente a la siguiente etapa: la presentación ante jurado con propuestas más sólidas, tanto en lo narrativo como en lo productivo.

Este año, el eje temático pone la mirada en los barrios. No como paisaje, sino como origen de las historias. Espacios donde se cruzan identidad y memoria que, llevadas al lenguaje documental, permiten construir un retrato más cercano y reconocible del país.

La participación sostenida de Valette y Rivery aporta continuidad al proceso formativo, permitiendo profundizar el trabajo con los equipos y elevar progresivamente el nivel de exigencia en cada edición. En tres años, 30 equipos han pasado por este programa, lo que empieza a configurar una base de creadores con experiencia en desarrollo documental.

Ese acumulado comienza a sentirse en una industria que necesita más proyectos estructurados y listos para producir. No se trata solo de formación puntual, sino de robustecer capacidades que permitan que más historias panameñas lleguen a pantalla y encuentren espacio en circuitos regionales.

En las próximas semanas se anunciarán los tres documentales ganadores de esta edición 2026 durante el Festival Internacional de Cine de Panamá, que avanzarán a la fase de producción. Ahí es donde el proceso entra en otra etapa: cuando las ideas se convierten en obras terminadas.