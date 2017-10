Las clases están suspendidas desde hace 5 días.

“Paramos desde el día lunes al mediodía. Nosotros somos profesionales y la decisión se mantiene. Estamos en huelga hasta que la saquen a ella de allí y la lleven a la regional, como establece el decreto. Pedimos al Meduca que venga y haga una auditoría de los fondos de autogestión y vea que se hace con la plata” declaró la docente Cresencia Yung.

“Malos fondos, malos manejos. También era prepotente con los padres de familia. Los padres de familia estamos unidos con los docentes hasta que se resuelva la situación”, aseguró Dayra Castillo, madre de familia.

En la dirección regional del Ministerio de Educación (Meduca) de Panamá Centro aseguran que ya se están realizando las investigaciones que determinarán si la directora está o no cometiendo irregularidades.

“En este momento, la dirección general no va a ver a las personas, hasta que no haya pruebas fehacientes que hubo mal manejo de los fondos. Tengo entendido que apenas está empezando el proceso de auditoría. Eso no va a durar uno o dos meses”, señaló Enrique Bernal, subdirector de Panamá Centro.

Los docentes advirtieron que si el lunes la directora se mantiene en su cargo, la huelga continuará.