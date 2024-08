La eliminación de la prueba idónea para investigar diputados ¿Contará con apoyo en la Asamblea?

Ciudad de Panamá, Panamá/Que se elimine la prueba idónea que se necesita para que se admitan los procesos contra los diputados es una de las propuestas que ya fue presentada en la Asamblea Nacional. Este articulado, considerado como una “limitante” para las investigaciones contra diputados en la Corte Suprema de Justicia, es un tema que podría agitar las aguas en el Legislativo, pues los diputados no son ajenos a esta reclamación ciudadana.

En los quinquenios anteriores, diputados independientes han intentado, sin éxito impulsar la iniciativa, pero no pasa de la Comisión de Gobierno, que es la primera instancia que debe analizar el tema. Ahora lo intenta el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino. Pero dicho anteproyecto de ley No. 25, que modifica el artículo 488 del Código Procesal Penal, no es el principal problema en las investigaciones para algunos diputados.

Desde la Asamblea

La propuesta en mención espera ser prohijada en la Comisión de Gobierno que dirige el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho. Precisamente, Camacho, al ser consultado sobre la eliminación de la prueba idónea y si la propuesta contaría con su respaldo, dijo a TVN-2.com que “los dos principales problemas de la justicia son los intereses económicos y políticos que la controlan y la falta de voluntad de los funcionarios involucrados (sic)”.

Mientras que su colega, el diputado de la bancada Realizando Metas, Nelson Jackson, que está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por la posible comisión de delitos contra la vida e integridad personal en la modalidad de lesiones personales, se limitó a decir a TVN-2.com que “si algún diputado cometemos alguna falta, se debe investigar y en cuanto a las diferentes iniciativas, tenemos que analizarla en la bancada (sic)”.

Francisco Brea, diputado de la bancada del Partido Panameñista, manifestó que “no tengo ningún problema con la eliminación de la prueba idónea; todo aquel que cometa actos indebidos debe responder por ellos. No debería existir un trato diferente al que se aplica al resto de los ciudadanos (sic)”.

El debate sobre la eliminación de la prueba idónea podría recrudecer la división existente en el pleno. Por un lado, la bancada de Vamos, que cuenta con 20 diputados, y los tres diputados de MOCA apoyan la propuesta en busca de una mayor transparencia y justicia. Por años, los diputados se han rehusado a quitarse prerrogativas.

'Es necesaria la eliminación'

Por ahora, de acuerdo con el proponente, el diputado Ernesto Cedeño, la Asamblea “diferente” debería “decantarse por quitarse esa prerrogativa”, porque los diputados no deberían tener más privilegios que el electorado que los elige. Señaló que el que no la debe, no la teme, y que la justicia debe hacer su trabajo. Él dijo que aún no ha buscado un respaldo entre los diputados ni conoce la opinión de los partidos políticos.

Por años, los diputados se han rehusado a quitarse prerrogativas, incluyendo la prueba idónea, que no es más que la “evidencia o prueba que es adecuada y suficiente para demostrar un hecho en particular en un proceso judicial”.

Al respecto, la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez considera que la eliminación de la prueba es lo que emparejaría la justicia en el país. “La eliminación de la prueba idónea es lo que se necesita para emparejar que la justicia sea igual para todos. Es un elemento importante para eliminar barreras que establecen privilegios o prerrogativas funcionales, que de alguna manera le facilitan al que no quiere proceder agarrarse de esa excusa para no ir al siguiente paso en búsqueda de la verdad o persecución criminal”.

Gómez, que es consciente de que el tema debe ser abordado desde la Asamblea, pues solo se puede eliminar a través de una ley, indicó que “hasta que no dejemos de tener diputados que se están viendo en el pellejo de los delincuentes, que están pensando que la teja le puede caer, no vamos a revertir todos los obstáculos y barreras que tenemos para llegar a la verdad”.

En su momento, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Molino Mola consideró que dicha normativa debe ser declarada inconstitucional, señalando que se ha pasado por alto el artículo 19 de la Constitución, que establece que “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.

En la actualidad, más de 10 diputados panameños, tanto del Parlamento Centroamericano como en la Asamblea Nacional, tienen casos activos con la justicia.

Recientemente, la Corte declinó investigar al diputado perredista Raúl Pineda por no contar con la prueba idónea.

El artículo 488 sobre la prueba idónea

Este articulado del Código Procesal Penal establece los requisitos de admisión de una querella o denuncia contra un diputado, que deberá promoverse por escrito, a través de abogado:

Los datos de identidad, domicilio y firma del querellante o denunciante y de su apoderado legal.

Los datos de identificación del querellado y su domicilio.

Una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización.

Prueba idónea del hecho punible imputado.

El articulado también deja claro que, si la querella o denuncia no reúne estos requisitos para su calificación, será rechazada de plano. La resolución de admisibilidad será expedida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en un término no mayor de diez días, contados desde el reparto correspondiente.