Embajador de EEUU, Kevin Marino Cabrera, destaca cooperación regional contra los carteles de la droga

Cabrera consideró que la participación de Colombia en la Coalición contra los Carteles en las Américas representa un paso importante para enfrentar a las organizaciones.

Ciudad de Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó las acciones emprendidas por el nuevo gobierno de Colombia contra los carteles de la droga y señaló que estos esfuerzos fortalecen la lucha regional contra el narcotráfico.

Cabrera consideró que la participación de Colombia en la Coalición contra los Carteles en las Américas representa un paso importante para enfrentar a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el hemisferio.

“Hay un nuevo gobierno en Colombia, lo cual nuestro presidente estuvo apoyando en su candidatura, y creo que va a ser un cambio para el mejoramiento del hemisferio. Vamos a tener otro país más sumado”, indicó.

El diplomático resaltó que Colombia forma parte de una región clave para combatir a las organizaciones criminales y destacó la importancia de que el país se integre a los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.

En ese sentido, también reconoció el papel de Panamá en esta estrategia y recordó que el país forma parte de la coalición desde sus inicios.

“Panamá también desde un inicio formó parte y lo estamos trabajando. Como he dicho antes, Panamá ha sido nuestro socio número uno por más de cinco años seguidos”, afirmó Cabrera.

El embajador señaló que la cooperación entre los países de la región se refleja, entre otras acciones, en las constantes operaciones de interdicción e incautación de drogas, que buscan debilitar las estructuras del narcotráfico y evitar que estas organizaciones continúen utilizando la región para sus actividades ilícitas.