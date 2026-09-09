Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles

Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.

Ciudad de Panamá/Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.

Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.

Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:

DARIÉN:

INGENIERO ELÉCTRICO: Apoyar en la planificación, supervisión, coordinación y control de la ejecución de los sistemas eléctricos, electromecánicos y sistemas especiales del proyecto, asegurando que los trabajos se desarrollen conforme a los planos, especificaciones técnicas, documentos contractual, normativas vigentes, estándares de calidad y cronogramas establecidos.

PANAMÁ OESTE:

TÉCNICO EN CABLEADO ESTRUCTURADO: Instalar, configurar y dar mantenimiento al sistema de cableado estructurado en plantas internas y externas, realizar pruebas de calidad y asegurar el rendimiento del cableado.

Instalar, configurar y dar mantenimiento al sistema de cableado estructurado en plantas internas y externas, realizar pruebas de calidad y asegurar el rendimiento del cableado. ADMINISTRADOR DE PROPIEDAD: Dirigir y supervisar a los trabajadores, empleados y contratistas del edificio, recaudar las cuotas de mantenimiento, manejar las cuentas bancarias, pagar a proveedores y presentar informes de gastos e ingresos. Coordinar las reparaciones preventivas y correctivas de áreas comunes como elevadores, bombas de agua y piscinas.

Dirigir y supervisar a los trabajadores, empleados y contratistas del edificio, recaudar las cuotas de mantenimiento, manejar las cuentas bancarias, pagar a proveedores y presentar informes de gastos e ingresos. Coordinar las reparaciones preventivas y correctivas de áreas comunes como elevadores, bombas de agua y piscinas. CONTADOR/A: Supervisar, revisar y ejecutar las instrucciones dadas por los clientes en relación a los parámetros de facturación y envío de cuentas, elaborar y presentar estados financieros mensuales y anuales, conciliaciones bancarias y de cuentas contables, controlar cuentas por pagar y cobrar en coordinación con las áreas correspondientes.

CHIRIQUÍ:

AYUDANTE GENERAL/OPERADOR DE MONTACARGAS: Cargar, descargar y acomodar los productos en estanterías. Preparar los pedidos, inventarios y limpieza del área de trabajo.

PANAMÁ: