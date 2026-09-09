Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles
Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.
Ciudad de Panamá/Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.
Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.
Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:
DARIÉN:
- INGENIERO ELÉCTRICO: Apoyar en la planificación, supervisión, coordinación y control de la ejecución de los sistemas eléctricos, electromecánicos y sistemas especiales del proyecto, asegurando que los trabajos se desarrollen conforme a los planos, especificaciones técnicas, documentos contractual, normativas vigentes, estándares de calidad y cronogramas establecidos.
PANAMÁ OESTE:
- TÉCNICO EN CABLEADO ESTRUCTURADO: Instalar, configurar y dar mantenimiento al sistema de cableado estructurado en plantas internas y externas, realizar pruebas de calidad y asegurar el rendimiento del cableado.
- ADMINISTRADOR DE PROPIEDAD: Dirigir y supervisar a los trabajadores, empleados y contratistas del edificio, recaudar las cuotas de mantenimiento, manejar las cuentas bancarias, pagar a proveedores y presentar informes de gastos e ingresos. Coordinar las reparaciones preventivas y correctivas de áreas comunes como elevadores, bombas de agua y piscinas.
- CONTADOR/A: Supervisar, revisar y ejecutar las instrucciones dadas por los clientes en relación a los parámetros de facturación y envío de cuentas, elaborar y presentar estados financieros mensuales y anuales, conciliaciones bancarias y de cuentas contables, controlar cuentas por pagar y cobrar en coordinación con las áreas correspondientes.
CHIRIQUÍ:
- AYUDANTE GENERAL/OPERADOR DE MONTACARGAS: Cargar, descargar y acomodar los productos en estanterías. Preparar los pedidos, inventarios y limpieza del área de trabajo.
PANAMÁ:
- RECEPTOR/A DE MERCANCÍA: Gestionar la entrada, verificación y registro de toda la mercancía que llegue a la sucursal y registrar los productos en el sistema según los procedimientos establecidos, Clasificar y ubicar las mercancías en las zonas correspondientes.
- RECEPCIONISTA: Brindar atención a clientes, proveedores y visitantes, apoyar en las actividades administrativas y comerciales de la empresa.
- ASISTENTE DE PLANILLA: Brindar soporte administrativo en el procesamiento y control de la nómina de la empresa, garantizando la exactitud en los cálculos de remuneraciones y el cumplimiento de la legislación laboral vigente y normas de seguridad social.
- CONTADOR SENIOR: Supervisar el ciclo contable, revisar cierres mensuales y anuales, preparar estados financieros y reportes gerenciales, analizar resultados y garantizar el cumplimiento de las políticas contables, financieras y fiscales aplicables en cada país.
- ABOGADO LABORAL REGIONAL: Brindar asesoría jurídica preventiva y estratégica en materia laboral a las diferentes empresas y operaciones de la organización, tanto en Panamá como en la región.
- OPERADOR(A) DE CENTRO DE MONITOREO: Supervisar cámaras de circuito cerrado y sistemas de seguridad en tiempo real, identificar situaciones de riesgo y activar protocolos de respuesta, mantener comunicación constante con clientes y personal operativo.
- ASISTENTE EJECUTIVA GERENCIAL Asistir a la Gerencia en la gestión diaria de sus actividades administrativas y operativas. Administrar la agenda ejecutiva: reuniones, citas, viajes y compromisos.
- ARMADOR DE MOTOS: Asegurar que las motos luzcan impecables, limpias y preparadas para ser entregadas a los clientes.
- MECANICO DE MOTOS: Diagnosticar y reparar los problemas mecánicos y eléctricos en las motos, inspeccionar los sistemas mecánicos y eléctricos de las motos con el fin de diagnosticar y ejecutar las reparaciones necesarias en estos.
- ANALISTA DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA: Atender y gestionar las incidencias de primer y segundo nivel, dar soporte a servidores Windows y Linux, monitorear las infraestructuras tecnológicas y aplicaciones.
- GESTOR DE COBRO: Ejecutar las estrategias de recuperación diseñadas por la jefatura para ser exitoso en la recuperación de deudas, cumplir las metas de cobro estipuladas por la compañía.
- ASISTENTE DE LOGISTICA Y COMPRAS: Apoyar la gestión de la cadena de suministro, coordinando la adquisición de materiales y asegurando el flujo eficiente de los productos desde los proveedores hasta el almacén.
- GERENTE DE VENTAS: Monitorear la efectividad de las rutas de venta, diseñar y controlar los presupuestos mensuales, coordinar con producción para minimizar devoluciones, presentar cierres de ventas semanales y mensuales.
- ASISTENTE DE DEPARTAMENTO: Realizar gestiones de investigación y localización de clientes morosos. Tramitar las órdenes de descuento de documentos morosos, coordinar con la firma de abogados externos, las gestiones de cobros judiciales.
- TÉCNCO IDONEO DE AIRE ACONDICIONADO: Colocar unidades (como Split o sistemas centrales), conectar tuberías de cobre, realizar el cableado eléctrico y verificar la estanqueidad para evitar fugas. Limpiar filtros, serpentines y desagües, además de medir presiones para garantizar que el equipo funcione al máximo de su eficiencia y prevenir costosas averías. Identificar fallas mecánicas o eléctricas, reemplazar piezas defectuosas (compresores, capacitores) y recargar el gas refrigerante con las herramientas adecuadas.