Los escenarios del presupuesto 2025, según el exdiputado Juan Diego Vásquez

Ciudad de Panamá, Panamá/La situación que en los últimos días ha imperado en la Comisión de Presupuesto pone en aprietos al Ejecutivo y en lo que resta del periodo del Legislativo, no ha habido consenso con el Ejecutivo para aprobar el presupuesto general del Estado 2025.

Juan Diego Vásquez, exdiputado y líder de la Coalición Vamos, hizo un balance de la situación en Noticias AM.

Dijo que la preocupación se centra en la forma en que la presentación del segundo proyecto del presupuesto fue llevada a la Asamblea con “carencias y ausencias muy preocupantes” e “injustificables”.

Entiende y comparte el llamado a la austeridad, de hacer un presupuesto real y no abultado, “como lo hizo el gobierno de Cortizo. “Pero eso no puede pasar nunca por encima de la ley”.

Para el diputado, no se puede dejar a las comunidades sin el apoyo económico porque está en la norma y tiene que cumplirse.

Explicó que hay un panorama incómodo, porque hoy es 24 de octubre y debe aprobarse el 31 de octubre y hay que ver si llaman a extraordinarias para ver el presupuesto junto a lo de la Caja de Seguro Social, cosa que ve “poco recomendable”.

Los diputados de la Comisión de Presupuesto aprobaron solicitar al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, que retire el proyecto. Como aún no ha sido retirado, siguen las vistas presupuestarias.

Vásquez manifestó que es falso que algunas pretensiones y actuaciones de algunos diputados no sean política. Dijo que diputados de la que “se llama bancada del Gobierno” que le han gritado de una esquina al ministro, que no avanzaría el debate si no quedaba claro cuáles eran los proyectos que iban a su comunidad.

“Entiendo el sentir de que los líderes políticos queramos procurar desarrollo en las comunidades, pero esa no es la manera”, argumentó.

También, considera que "no es accidental" que el primer proyecto salió y el segundo regresó con 10 millones más para la Asamblea.

Aseguró que, con base a su experiencia en presupuesto por dos años, nunca se había visto que en medio de las vistas se aprobase una resolución para reformas, ya que al final, cuando se escucha todo es que la comisión manda la recomendación.

Para el exdiputado, si el 31 de octubre no se aprueba y el presidente no decide mandarlo a extraordinario, el 1 o 2 de enero el Ejecutivo aprueba su proyecto presentado por un acuerdo de gabinete. Si se rechaza este presupuesto, el 1 de enero que empieza el año se prorrogaría el que dejó el presidente Cortizo, que hay que dejarlo claro, “es un presupuesto mal hecho”, hasta que el gobierno presente otro.