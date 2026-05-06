Especialistas llaman a respetar distancia tras avistamiento de cocodrilo americano en Juan Hombrón

Los expertos explicaron que este tipo de reptiles tiene hábitos mayormente nocturnos y que su reciente aparición en áreas cercanas a la playa podría estar relacionada con la disponibilidad de alimento.

Antón, Coclé/La presencia de un cocodrilo americano en playa Juan Hombrón, en la provincia de Coclé, generó alerta entre residentes y visitantes, luego de que imágenes del reptil circularan en redes sociales en los últimos días.

El ejemplar, identificado como cocodrilo americano, ha sido objeto de análisis por parte de biólogos del Centro Regional Universitario de Coclé, quienes indicaron que podría tener hasta 60 años de habitar la zona.

De acuerdo con los especialistas, el animal mediría entre dos y tres metros y, debido a su comportamiento territorial, es probable que sea el único ejemplar presente en ese sector.

Los expertos explicaron que este tipo de reptiles tiene hábitos mayormente nocturnos y que su reciente aparición en áreas cercanas a la playa podría estar relacionada con la disponibilidad de alimento.

En ese sentido, hicieron un llamado a pescadores y visitantes a no arrojar restos de comida al mar, ya que esto puede atraer al animal hacia zonas frecuentadas por bañistas.

Según los biólogos, el cocodrilo americano es una especie que ha habitado estas áreas durante décadas y que, en general, registra pocos casos de ataques directos a humanos.

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Carlos Ceballos, especialista en comportamiento de reptiles, recomendó mantener la calma en caso de avistamiento y evitar interactuar con el animal.

“Al momento en que los ven, traten de dejarlos tranquilos y darles su espacio; están de paso porque por lo general se mantienen en los manglares y se alimentan de peces y otras especies. Cuando se ven en la playa es que llegan a descansar y tomar sal para seguir su trayecto buscando fuentes de comida”, explicó.

Las autoridades y especialistas reiteraron la importancia de respetar la fauna silvestre y seguir las recomendaciones para evitar incidentes en la zona.

Con información de Natali Reyes