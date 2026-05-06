Casos de hantavirus en crucero MV Hondius es de una variante no circulante en Panamá, indica Minsa

Las autoridades sanitarias explicaron que en el país predomina la variante Choclo del hantavirus, la cual, a diferencia de la variante Andes, no ha registrado transmisión de persona a persona.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que los casos de hantavirus detectados en el crucero MV Hondius, crucero que navegaba de Argetina a Cabo Verde, corresponden al Virus Andes, una variante que no circula en Panamá.

Las autoridades sanitarias explicaron que en el país predomina la variante Choclo del hantavirus, la cual, a diferencia de la variante Andes, no ha registrado transmisión de persona a persona. En el caso del Virus Andes, sí se ha documentado contagio entre humanos mediante contacto estrecho.

El epidemiólogo del Minsa, Héctor Gonzalo Cedeño, detalló que en Panamá la enfermedad se presenta en dos formas clínicas: la fiebre por hantavirus, generalmente leve y caracterizada por síntomas como fiebre y cefalea; y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una manifestación más grave que requiere atención médica especializada.

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De acuerdo con cifras oficiales, entre 2000 y 2025 se han registrado 450 casos de hantavirus en el país, con un total de 64 defunciones, lo que representa una tasa de letalidad del 13.5 %. No obstante, el Minsa destacó que en los últimos años se ha observado una disminución en el número de casos anuales, atribuida a la detección temprana y a una mayor conciencia de la población para acudir oportunamente a los servicios de salud.

“El comportamiento del hantavirus muestra incrementos cíclicos cada cuatro a cinco años, asociados a fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, así como a actividades agrícolas”, indicó Cedeño.

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite a los humanos principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con excretas (orina, heces o saliva) de roedores silvestres.

En Panamá, los casos se concentran principalmente en las provincias centrales, como Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, dolor muscular, cefalea y molestias gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea. Ante la presencia de estos signos, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro de atención médica y evitar la automedicación.

Medidas de prevención

El Minsa reiteró una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de contagio:

Mantener la higiene y el saneamiento en el hogar y sus alrededores.

Ventilar los espacios cerrados durante al menos 30 minutos antes de ingresar y desinfectar superficies con agua y cloro.

Mantener viviendas y bodegas libres de maleza y desechos.

Almacenar alimentos y agua en envases a prueba de roedores.

Acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma.

Evitar la automedicación.

Las autoridades subrayan la importancia de la prevención y la detección temprana para reducir el impacto de esta enfermedad en el país.