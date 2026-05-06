Certificados de salud mental no son obligatorios para acceder a empleos; salvo excepciones, explica Minsa

excepción aplica a sectores específicos como seguridad y defensa, incluyendo personal de la Fuerza Pública y de seguridad penitenciaria que porte armas de fuego.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su Sección Nacional de Salud Mental, reiteró este miércoles que la solicitud de certificados o evaluaciones de salud mental no puede establecerse como requisito general para acceder a empleos o estudios, al tratarse de una medida de carácter excepcional restringida únicamente a funciones de alto riesgo.

Según detalló la entidad, esta excepción aplica a sectores específicos como seguridad y defensa incluyendo personal de la Fuerza Pública y de seguridad penitenciaria que porte armas de fuego, así como a pilotos, controladores de tráfico aéreo, operadores de materiales peligrosos y personal vinculado a infraestructuras estratégicas.

El Minsa fue enfático en aclarar que este tipo de exigencia no puede extenderse a profesionales como médicos, docentes, abogados, enfermeras, personal administrativo ni a estudiantes en procesos de admisión universitaria o de posgrado.

El jefe nacional de la Sección de Salud Mental del Minsa, Roberto González de La Lastra, explicó que, conforme al artículo 39 del Decreto Ejecutivo No. 61, una evaluación psiquiátrica solo es válida si cumple con tres condiciones simultáneas: contar con una justificación escrita, realizarse de forma individual, nunca masiva, y estar vinculada a una tarea previamente definida como de alto riesgo.

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Medida busca evitar discriminación

De La Lastra advirtió que la solicitud masiva de certificados carece de sustento científico para determinar la idoneidad profesional de una persona y, además, constituye una vulneración de derechos humanos. Añadió que esta práctica también genera una sobrecarga en los servicios de psiquiatría del sistema público, lo que podría afectar la atención de pacientes que requieren intervención clínica urgente.

La disposición se sustenta en la Ley No. 364 de 2023 y el Decreto Ejecutivo No. 61 de 2024, con el objetivo de frenar prácticas discriminatorias y garantizar que ningún ciudadano sea excluido de oportunidades laborales o académicas por su historial de salud mental.

Orientación para departamentos de recursos humanos

El Minsa precisó que los departamentos de Recursos Humanos sí pueden aplicar pruebas psicológicas orientadas a la evaluación de competencias, siempre que estas sean administradas por psicólogos laborales, se enfoquen en habilidades y aptitudes técnicas relacionadas con el puesto, y no tengan un propósito clínico ni impliquen la emisión de diagnósticos sobre trastornos mentales.

Con esta aclaración, las autoridades buscan reforzar el respeto a los derechos fundamentales en los procesos de selección y promover prácticas laborales más justas e inclusivas.