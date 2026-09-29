Casa Wilcox: Estudiantes colonenses imaginan nuevas formas de proteger el patrimonio histórico

Niños de cuarto y quinto grado desarrollan un prototipo inspirado en los desafíos de conservación de la Casa Wilcox

Colón, Colón/La curiosidad por la tecnología llevó a estudiantes de cuarto y quinto grado del Centro Educativo Elisa Viuda de Garrido a observar el patrimonio histórico de Colón desde una perspectiva diferente.

Los alumnos desarrollaron la iniciativa “Restaurando la Casa Wilcox”, un proyecto educativo que combina robótica, creatividad y conciencia sobre la importancia de conservar las edificaciones históricas de la ciudad.

La propuesta fue desarrollada por el equipo estudiantil World Bot Spirit, bajo la tutoría del profesor de Informática Arturo Quinn, quien acompañó a los estudiantes durante las etapas de investigación, diseño y construcción del prototipo.

Como parte del proyecto, los niños construyeron el Wilcox-Bot, un robot elaborado con tecnología educativa LEGO EV3 Mindstorms, con el que buscan representar cómo una herramienta tecnológica podría contribuir, en el futuro, a identificar algunas condiciones que afectan a las estructuras patrimoniales.

La iniciativa surgió a partir de una pregunta planteada por los propios estudiantes: ¿cómo podrían utilizar los conocimientos de robótica que están aprendiendo para pensar en nuevas formas de proteger el patrimonio de su ciudad?

La respuesta se materializó en un prototipo que, dentro de una maqueta de la Casa Wilcox, simula funciones relacionadas con la identificación de posibles afectaciones como humedad, grietas, óxido, debilitamiento de estructuras y presencia de elementos biológicos.

Los estudiantes aclaran que el Wilcox-Bot es un prototipo de robótica educativa, por lo que no se trata de un robot profesional destinado actualmente a inspeccionar edificios históricos reales. Su objetivo es demostrar, mediante la experimentación, cómo los conocimientos adquiridos en el aula pueden aplicarse para imaginar soluciones a problemas presentes en su entorno.

La Casa Wilcox, construida en 1913, fue tomada como referencia para que los estudiantes conocieran de cerca los desafíos relacionados con la conservación del patrimonio arquitectónico de Colón.

Para el director del Centro Histórico de la Ciudad de Colón (OCHCO) del Ministerio de Cultura, arquitecto Joel Ceras, uno de los principales valores de la iniciativa está en la mirada de los propios estudiantes y en su capacidad para vincular la tecnología con la protección del patrimonio.

El proyecto representa además una experiencia educativa que permite a los niños acercarse a la historia de su ciudad mientras desarrollan habilidades de investigación, programación, construcción y resolución de problemas.

A través de “Restaurando la Casa Wilcox”, los estudiantes no solo construyeron un robot, sino que plantearon una interrogante sobre el futuro de la conservación patrimonial y sobre el papel que podrían desempeñar las nuevas tecnologías en la protección de los bienes históricos de Colón.