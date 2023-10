En Exclusiva: El testimonio de una panameña que sobrevivió a los ataques en Israel

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante el sábado 7 de octubre, se vivió una situación sin precedentes cuando, en horas de la mañana, el grupo islamista Hamás atacó de forma sorpresiva a Israel. En medio de este conflicto entre Israel y Palestina, que ya suma más de mil muertos, autoridades habían reportado que la panameña Daryelis Denise Saez Batista se encontraba desaparecida. Afortunadamente, se pudo comprobar que estaba sana y salva junto a su esposo y perro al poder resguardarse a tiempo en un refugio antibombardeo.

En exclusiva para TVN Noticias, Saez Batista narró que para ella toda la situación que atravesó era como si estuviera dentro de un sueño y que hasta el momento no asimila que fue real.

"Al momento en que me despierto por el ruido, escuché muchos sonidos de misiles. Tomé a mi perro y luego escuché disparos, además de gente hablando. Es muy difícil para mí todavía asimilar lo que he vivido y pasado. Vivimos dentro de una comunidad conocida en Israel como kibutz. Muchas parejas y vecinos que conocí y los veía todos los días, ya no están. Vi cuando llegaron en motos, los agarraron y secuestraron. La verdad que ni en mis pesadillas me imaginé. Fue algo muy horrible", explicó Saez.

Sobre su rescate, indicó que al momento de salir y ser rescatada por los soldados, vio a muchas personas muertas en el piso y que para ella no fue fácil observar a gente que conocía en el suelo sin vida. De acuerdo con la panameña, cada casa cuenta con un refugio, por lo que pudo mantenerse a salvo junto a su esposo hasta el momento en que observaron a los soldados y los lograron sacar.

"Son actos inhumanos. Soy sincera, no sé cómo no llegaron a mi casa. Nosotros escuchábamos los constantes disparos. Llevábamos más de tres días en un refugio que estaba adentro de mi casa. No sabíamos qué hacer y no contábamos con señal. Cuesta asimilar todo y es muy duro. Soy una simple panameña que se casó con un judío israelí. Lo que están haciendo es odio, rencor y así no se hace. Fue un alivio al momento en que logré hablar con mi familia", manifestó.

Por su parte, el esposo de Saez, David Heiblum, señaló que las personas pensaban que ambos fueron secuestrados, incluidos sus familiares, y que les sucedió había sucedido lo peor. Agregó que este fue un ataque de repente con cerca de 3,000 a 4,000 terroristas a las zonas civiles.

"Todas las atrocidades y terrorismo que ellos cometían, lo grababan y lo subían a Telegram, además de producirlo en Facebook. Cada uno conoce más de 100 personas que se fueron, es algo que no se puede imaginar. Todavía no estamos en la etapa de entender qué fue lo que sucedió con nosotros", expresaron los esposos Heiblum.

Finalmente, ambos pidieron que se haga todo lo posible para rescatar a todas las personas que fueron secuestradas por este grupo.

Con información de Yenny Caballero