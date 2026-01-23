Expertos internacionales analizan en Panamá la reforma a la ley de educación

Panamá/La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional continuó este jueves su hoja de ruta para avanzar en la reforma de la ley de educación, en una jornada desarrollada en el Parlamento Latinoamericano, donde se escucharon las experiencias y recomendaciones de expertos internacionales en materia educativa.

En el encuentro participaron exministras de Educación de Colombia y Ecuador, así como representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quienes compartieron sus visiones sobre los procesos de transformación educativa en sus países y ofrecieron una mirada comparativa sobre los desafíos que enfrenta Panamá en este ámbito.

La exministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, destacó que, aunque hoy se habla ampliamente de inteligencia artificial, esta debe entenderse como una herramienta complementaria y no como un sustituto del sistema educativo. Señaló que uno de los grandes retos es cerrar la brecha entre las expectativas sobre el aprendizaje de los niños y la realidad que viven en las aulas, una situación que —afirmó— también se presenta en Panamá y Colombia.

Por su parte, la exministra de Educación de Ecuador, Monsrat Creamer, calificó el momento que vive Panamá como una gran oportunidad para impulsar cambios estructurales en su sistema educativo. Consideró indispensable avanzar ahora, al existir consenso, diálogo y alineación, además de condiciones nacionales e internacionales favorables. Creamer subrayó que Panamá cuenta con recursos significativos y una posición geopolítica estratégica, por lo que necesita un sistema educativo que esté a la vanguardia, no solo en la región, sino a nivel mundial.

En tanto, Javier González, director de Investigación para América, advirtió que es clave que Panamá dé un paso firme hacia una reforma integral de la ley orgánica de educación, al considerar que el país se encuentra rezagado en comparación con otros de la región e incluso respecto a su propio potencial, si se toma en cuenta su Producto Interno Bruto per cápita.

González señaló que la normativa vigente ha contribuido a mantener brechas importantes, como las relacionadas con la obligatoriedad de la educación, un problema que persiste debido al atraso de la legislación actual.

Cabe recordar que la ley orgánica de educación en Panamá tiene más de 80 años de vigencia, lo que refuerza la urgencia de una actualización acorde con las demandas del contexto social, económico y tecnológico actual.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.