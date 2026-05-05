ExpoBoda 2026 impulsa en Panamá el nuevo nicho de bodas kosher

De acuerdo con sus promotores, Panamá tiene ventajas competitivas como su ubicación estratégica, conectividad aérea y rol como hub regional, lo que lo posiciona como un destino emergente para el turismo de bodas y eventos de alto nivel en América Latina.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se prepara para convertirse en un punto clave del turismo de bodas con la realización de ExpoBoda 2026, un evento internacional que incluirá una conferencia especializada los días 4 y 5 de junio en el Hotel Renaissance, seguida de la feria principal los días 6 y 7 de junio.

La iniciativa busca posicionar al país como un destino competitivo en el mercado de bodas de destino y eventos internacionales, con una agenda que combina formación, tendencias globales y nuevas oportunidades de negocio para la industria turística.

Durante la conferencia previa, participarán reconocidas figuras del sector de bodas y eventos. Entre ellas destaca el diseñador de eventos de lujo, el panameño Preston Bailey, quien encabezará la apertura del programa. También intervendrán el especialista en tecnología para eventos Alex Newman, la experta en industria de eventos Naty Soberanis, la operadora turística y especialista Ana María Lince, y Celine Eskenazi que hablará de los ritos y la cultura.

Según la organizadora del evento, Julia Franco, la conferencia busca fortalecer la oferta panameña en el sector de eventos, no solo en bodas tradicionales, sino también en nuevos segmentos como las bodas kosher. En ese sentido, el evento servirá como plataforma para el lanzamiento de la iniciativa “Panamá Bodas Kosher”, que se desarrollará bajo.

La estrategia está vinculada a la promoción del turismo especializado impulsado por la Autoridad de Turismo de Panamá a través de la iniciativa Panama Destination Kosher, que busca atraer visitantes internacionales interesados en celebraciones adaptadas a esta tradición cultural y religiosa.

De acuerdo con sus promotores, Panamá tiene ventajas competitivas como su ubicación estratégica, conectividad aérea y rol como hub regional, lo que lo posiciona como un destino emergente para el turismo de bodas y eventos de alto nivel en América Latina.

ExpoBoda 2026 se perfila así como una plataforma para conectar a organizadores, proveedores y expertos internacionales, con el objetivo de consolidar a Panamá dentro del creciente mercado global de bodas de destino.

Con información de Luis de Jesús Mendoza