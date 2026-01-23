Extender horarios en centros de salud: desafío de personal, presupuesto y seguridad

Actualmente, 120 instalaciones de salud en el país operan con horarios extendidos, algunos hasta las 7:00 p. m., otros hasta las 11:00 p. m. y otros con atención las 24 horas, especialmente en áreas de difícil acceso.

La reciente aprobación de un proyecto de ley que busca extender los horarios en centros de salud en Panamá será aplicada a nivel nacional, pero su implementación dependerá de factores como la planificación, la demanda de pacientes, el presupuesto disponible y la disponibilidad de personal e insumos, informaron autoridades del sector salud.

De acuerdo con funcionarios del Ministerio de Salud, la extensión de horario ya se venía ejecutando desde el inicio de la actual administración con el objetivo de ampliar la cobertura de atención médica en el primer nivel de atención.

La jefa nacional del departamento de Emergencia, María Joannou, dijo que actualmente, unas 120 instalaciones de salud en el país operan con horarios extendidos, algunos hasta las 7:00 p. m., otros hasta las 11:00 p. m. y otros con atención las 24 horas, especialmente en áreas de difícil acceso.

Carlos Tam, técnico de modelo de gestión, fue más allá al indicar que para extender los horarios de atención se requiere una planificación integral que incluya personal médico, además de presupuesto, medicamentos e insumos.

Uno de los reclamos más frecuentes de los usuarios, indicaron, es que los centros de salud atienden en horario nocturno, pero las farmacias permanecen cerradas, por lo que se evalúa contar con personal de farmacia durante las jornadas extraordinarias.

Preocupación por la seguridad

La extensión de horarios también ha generado inquietudes sobre la seguridad del personal y los pacientes, especialmente en zonas con altos índices de criminalidad. En sectores como Torrijos Carter, en San Miguelito, se han reportado hechos violentos que han puesto en riesgo a los trabajadores de la salud.

En ese sentido, Joannou, indicó que los centros de salud no cuentan con unidades policiales y que cualquier refuerzo de seguridad debe coordinarse con otras instituciones, como la Policía Nacional, a través de solicitudes entre despachos ministeriales.

Las autoridades reiteraron que la extensión de horarios incluye personal médico, de enfermería, administrativo y asistencial, y destacaron la importancia de informar a la población sobre los horarios de atención y el uso adecuado de los servicios.

Asimismo, se recordó a la ciudadanía que puede consultar los horarios y servicios de las instalaciones mediante la aplicación móvil MinsaludPDP, que permite conocer la ubicación y cartera de servicios de cada centro.

Consulte aquí los horarios de las instalaciones del Minsa ⬇️