Extrabajadores de Serviestiba reciben pagos del fondo de cesantía; Mitradel anuncia plazo hasta el 2 de noviembre

El comunicado no precisa cuántos trabajadores recibirán estos pagos ni el monto total destinado al fondo de cesantía.

Los pagos del fondo de cesantía a extrabajadores de Serviestiba S.A., que laboraban en los sectores de Cristóbal, provincia de Colón, y Balboa, en Panamá, comenzaron a reflejarse en sus cuentas bancarias desde el viernes 30 de octubre y continuarán hasta el lunes 2 de noviembre, según informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Los desembolsos corresponden a los acuerdos voluntarios de mutuo consentimiento suscritos entre la empresa y los antiguos trabajadores, como parte del proceso para cumplir con las obligaciones económicas pactadas.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó que los pagos se realizan mediante transferencias bancarias ACH y que los fondos se están acreditando progresivamente en las cuentas de los beneficiarios.

De acuerdo con el Mitradel, las transferencias comenzaron el pasado 30 de octubre y se extenderán hasta este lunes 2 de noviembre, fecha prevista para completar la acreditación de los montos acordados.

La información fue divulgada durante la segunda jornada de seguimiento realizada por la entidad para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Serviestiba S.A. con sus extrabajadores.

Sin embargo, el comunicado no precisa cuántos trabajadores recibirán estos pagos ni el monto total destinado al fondo de cesantía. Tampoco detalla las cantidades individuales que corresponden a cada beneficiario.

¿Qué pasará con los trabajadores que no firmaron acuerdos?

El Ministerio de Trabajo aclaró que los extrabajadores de Serviestiba que no suscribieron acuerdos voluntarios de mutuo consentimiento también serán atendidos por la institución.

En estos casos, las reclamaciones deberán continuar mediante los procedimientos laborales correspondientes, con el objetivo de determinar las obligaciones y derechos de las partes involucradas.

Esto significa que el calendario de transferencias anunciado entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre corresponde a los trabajadores que sí firmaron los acuerdos, y no necesariamente a quienes mantienen reclamaciones pendientes.

La entidad informó que continuará con las labores de intermediación y seguimiento para verificar el cumplimiento de las responsabilidades patronales de la empresa.

El proceso involucra a antiguos trabajadores de las operaciones de Serviestiba en Cristóbal y Balboa, dos sectores vinculados a la actividad portuaria del país.

Por el momento, no se ha informado sobre una nueva fecha de pago para quienes no suscribieron los acuerdos ni sobre los resultados de los procedimientos laborales que permanecen pendientes.