Extranjero con antecedentes por homicidio es detectado sin documentos en la Cinta Costera

Tras las investigaciones, se determinó que el hombre es de nacionalidad estadounidense y mantiene antecedentes en su país por delitos como daños a la propiedad, destrucción dolosa, agresión con arma peligrosa, homicidio y posesión ilegal de arma de fuego.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un ciudadano extranjero con antecedentes criminales fue ubicado durante un operativo preventivo realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta Migratoria en la Cinta Costera, específicamente a la altura del Parque Urracá.

El hecho ocurrió cuando agentes en patrullaje abordaron a un hombre que no portaba documentos personales. Al ser consultado, el individuo indicó que no tenía identificación, lo que activó el protocolo de verificación en coordinación con unidades policiales del corregimiento de Bella Vista.

El ciudadano fue trasladado a una estación policial para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo la verificación en las bases de datos del Servicio Nacional de Migración y el proceso de captación biométrica para confirmar su identidad.

Tras las investigaciones, se determinó que el hombre es de nacionalidad estadounidense y mantiene antecedentes en su país por delitos como daños a la propiedad, destrucción dolosa, agresión con arma peligrosa, homicidio y posesión ilegal de arma de fuego.

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Además, las autoridades confirmaron que el individuo tiene dos órdenes de arresto vigentes en Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Migración reiteró que continuará desarrollando operativos preventivos en espacios públicos de la capital, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias en el país.