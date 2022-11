Fábrega 'no sabe' cuál es la empresa contratada directamente para desfile de Navidad

El alcalde José Luis Fábrega evadió los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre los detalles de la contratación directa de una empresa para la preparación del desfile de Navidad el próximo 11 de diciembre en la Cinta Costera.

En el evento de inauguración del mercado público en Pacora, evidentemente exaltado, el Alcalde de la comuna capitalina, ante la insistencia de los periodistas, dijo que no iba a dar declaraciones de otra cosa que no fuera el mercado, asegurando que el tema del desfile de Navidad es “pasquín del pasado”.

Recalcó que la realización del desfile fue aprobada por el Consejo Económico Nacional (CENA), la Contraloría General de la República y el Concejo Municipal, aseverando que todo está sustentado.

“Hoy lo único de lo que voy a hablar es del mercado porque este es el tema, cualquier cosa que tenga que ver con otro, en otro momento, gracias y buenas noches”, exclamó Fábrega.

Para evitar más preguntas, Fábrega entregó copias de documentos a los comunicadores sociales, alegando que todas las respuestas estaban allí, pero nada tenían que ver con el desfile de Navidad.

Negó saber cuál fue la empresa que se ha contratado de forma directa para la organización del evento.

“No sé, yo no me sé todo en esta vida, que voy a saber yo”, manifestó Fábrega al cuestionársele sobre el nombre de la empresa que se contrató alegando “yo no me sé de memoria”.