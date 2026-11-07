Fallece Nicholas 'Nicky' Psychoyos, reconocido líder empresarial que transformó la industria de los supermercados

Psychoyos es reconocido por su larga trayectoria al mando de Grupo Rey, propietario de los supermercados Rey

El sector empresarial e industrial de Panamá está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Nicholas "Nicky" Psychoyos, reconocido empresario y figura clave en la modernización del comercio al por menor (retail) en el país.

Psychoyos, quien durante años se desempeñó como Presidente, CEO y Gerente General de Rey Holdings Corp. (Grupo Rey), ocupaba en la actualidad el cargo de Presidente Vitalicio Honorario de la compañía, tras una destacada carrera dedicada a la transformación operativa y estratégica de la emblemática cadena de supermercados.

Un legado de innovación en el comercio panameño

Bajo su liderazgo estratégico, Grupo Rey experimentó un crecimiento sostenido que redefinió los estándares de la industria minorista local. Entre sus principales aportes al sector privado destacan:

Modernización del supermercadismo: Impulsó la adopción de nuevas tecnologías en la logística y cadena de suministro, optimizando la experiencia del cliente y la distribución en góndolas a nivel nacional.

Impulsó la adopción de nuevas tecnologías en la logística y cadena de suministro, optimizando la experiencia del cliente y la distribución en góndolas a nivel nacional. Diversificación de formatos: Encabezó la expansión de marcas y modelos de negocio adaptados a las distintas necesidades del consumidor panameño.

Encabezó la expansión de marcas y modelos de negocio adaptados a las distintas necesidades del consumidor panameño. Impacto socioeconómico: Consolidó a la organización como uno de los motores empleadores más importantes del país, promoviendo el desarrollo del talento local y la competitividad comercial.

La noticia generó inmediatas muestras de dolor en el ámbito político y corporativo. El Presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó sus condolencias públicamente a través de su cuenta oficial en X:

Lamento mucho el deceso de Nicky Psicoyos. Buen amigo. Modesto y grande a la vez. Deferente. QEPD — José Raúl Mulino - Presidente de la República

A las palabras del mandatario también se sumó Grupo Rey, que emitió un comunicado en sus redes sociales destacando la visión de negocios, el compromiso con el desarrollo económico de Panamá y la gran calidad humana de Don Nicky Psychoyos.