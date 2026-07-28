Fallece el príncipe Anthony Bart Appiah, esposo de la exdiputada panameña Kayra Harding
El príncipe de un reino en Ghana sufrió un infarto la mañana de este martes. La pareja había contraído matrimonio en 2022.
Ciudad de Panamá/En horas de la mañana de este martes 28 de julio, se confirmó el sensible fallecimiento de Anthony Bart Appiah, reconocido príncipe de un reino en Ghana y esposo de la exdiputada panameña Kayra Harding, tras sufrir un infarto.
El enlace matrimonial entre el príncipe ghanés y la exdiputada Kayra Harding se celebró en el año 2022, evento que cobró relevancia pública por el vínculo entre ambas naciones.
Anthony Bart Appiah pertenecía a una destacada casa real en Ghana. Era nieto de la reina madre de esa jurisdicción, perteneciente a una de las monarquías más tradicionales de Ghana.