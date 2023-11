Procurador González reitera opinión de 'insconstitucionalidad' sobre Ley 406 del contrato minero

Ciudad de Panamá, Panamá/El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, ha emitido conceptos sobre otras tres demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Ley 406 referente a contrato minero.

González reiteró su opinión de inconstitucional sobre estas demandas contra la Ley 406 del contrato minero. Una de estas demandas fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño, quien hizo un llamado a los magistrados de la Corte.

"Que hagan la acumulación en cierne solo en las demandas que han avanzado y que son cinco. El 22 de noviembre vence el periodo de alegatos en una, el 23 en otra y el 24 tres, entre las cuales está la mía y, precisamente, hoy inició el periodo de alegatos y ya alegué", manifestó.

Agregó que la interpretación no sea que se va a esperar todas las demandas y que hay varias más que aún no se ha iniciado el periodo de alegatos, porque esto retrasará el proceso.

"No queremos mareos. Las demandas que van adelantadas en la penultima semana de noviembre que esas, si se van a acumular, se acumulen. Que se decrete sesión permanente del pleno de la CSJ y en la última semana de noviembre, más allá, más tardar se falle. Y las otras demandas que ni siquiera han iniciado periodo de alegatos, quedarán en sustracción de materia. Justicia tardía, no es justicia. No pierdan la oportunidad magistrados de la CSJ en fallar de forma oportuna", puntualizó.

Manifestaciones en Panamá

Han transcurrido 22 días desde que se intensificaron los constantes cierres de calles y manifestaciones como medida de oposición a la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A. Mismas medidas que aún se mantienen.

Luego de ser aprobado en tercer debate el proyecto de Ley 1110, que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional; el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley 407 en donde se aprueba una moratoria minera metálica indefinida, la cual ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial desde el viernes 3 de noviembre.

Con información de Meredith Serracín