Fallo de inconstitucionalidad sobre contrato minero podría finalizar paro docente

Ciudad de Panamá/Gremios de educadores realizan una marcha en dirección a la sede del Ministerio de Educación (Meduca), ubicada en el corregimiento de Ancón, en Cárdenas. El objetivo de la marcha es poder dialogar con lo ministra, Maruja Gorday de Villalobos respecto al paro docente con el que se declaró la suspensión de clases presenciales en los centros oficiales del país hace un mes.

La Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), informó a TVN Noticias, este miércoles 22 de noviembre, que, si la Corte Suprema de Justicia emite un fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato-ley minero, existe la probabilidad de que los gremios docentes que mantienen el paro indefinido salgan de las calles, levanten la huelga y se retorne a las clases.

Fernando Ábrego, dirigente de Asoprof, dijo que se mantienen a la expectativa de la decisión de la Corte.

Además, se refirió a las declaraciones realizadas por la viceministra de Educación, Rosa Argüelles, quien dijo a TVN Noticias que, el paro actual de docentes técnicamente es un abandono de trabajo. Explicó que, si bien, el derecho a huelga está reglamentado, en muchos sectores públicos no existe un reglamento, como sucede en el caso de la educación.

Ante estas declaraciones, Ábrego dijo que, el hecho de que la norma no esté reglamentada no significa que el artículo 69 de la Constitución que reconoce el derecho a huelga no exista.

Recordó que Panamá es signatario de convenios internacionales con la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el derecho a la sindicalización, asociación, derecho a la huelga y a la protesta.

Reiteró que se mantendrán en una huelga indefinida y detalló que tienen el apoyo de los padres de familia porque se trata del futuro ecológico de los jóvenes.

Este viernes 24 de noviembre, el Pleno de la Corte entrará en sesión permanente para emitir su decisión final sobre las demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas en contra de la Ley 406.

Con información de Luis Jiménez