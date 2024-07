Pedro Meilán: Quejas por deficiencias en servicios públicos deben ser presentadas directo en la ASEP

Ciudad de Panamá/Los problemas relacionados con los servicios eléctricos son las principales quejas que presentan los ciudadanos ante la autoridad competente, sin embargo, los consumidores denuncian que, en la mayoría de los casos, no se castiga a las empresas de la manera correcta.

Para el abogado y experto en derecho del consumidor, Pedro Meilán, la situación irregular que viven miles de panameños a nivel nacional con los apagones constantes, que duran más de seis horas, el alto precio de la luz y las afectaciones que dejan las fluctuaciones deben ser regulados, investigados y sancionados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) porque la normativa está, sin embargo, no se cumple.

Por este tema, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha hecho varios llamados a las empresas que suministran el servicio eléctrico, tras sufrir afectaciones en sus propiedades.

Como exdirector de la Autoridad de Protección al Consumir y Defensa de la Competencia (Acodeco), Melián señaló que presentar una queja es un trámite muy engorroso en el que muchas veces los consumidores prefieren no seguir el trámite ya que llega a consumir hasta cuatro días de una semana laboral.

Además, indicó que el problema de las constantes fluctuaciones eléctricas se debe a la falta de mantenimiento de los tendidos eléctricos, asegura que de hacerse, se disminuiría en gran medida la frecuente falta de luz que afecta a decenas de comunidades. No obstante, las empresas no cumplen con los mantenimiento, a pesar que se cobra en el recibo de luz, y tampoco se les devuelve ese dinero a los consumidores por no realizar el mismo.

En lo que va del año, se han presentado 23,634 quejas por deficiencias en los servicios públicos. Las provincias de Panamá y Panamá Oeste se constituyen como las provincias con la mayor cantidad de reclamos, con 12,341 quejas.

Una de las soluciones que sugiere Melián para que haya mayor eficacia en la representación de los derechos de los consumidores es que las quejas por irregularidades sean presentadas de manera directa en la Asep, y que el consumidor no tenga que acudir primero a la empresa privada que presta el servicio, que además demora gran cantidad de tiempo en responder a los clientes.