Falta de empleos sigue empujando a los panameños a la informalidad para 'sobrevivir'

Ciudad de Panamá/La falta de empleos formales sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan los panameños después de la pandemia, al punto que se han visto obligados a salir a las calles a vender lo que sea, con el único objetivo de poder generar ingresos económicos y poderse sostener día a día.

La Gran Estación, entre San Miguelito y Pueblo Nuevo, es un enorme retrato de la informalidad, allí, decenas de personas se la juegan a diario vendiendo artículos de aseo, alimentos, frutas, y hasta ropa, a sabiendas de que, en cualquier momento, pueden aparecer agentes municipales que les decomisan la mercancía y los obligan a salir del lugar.

Yolanda es una humilde mujer que mañana tras mañana se levanta con la esperanza de poder vender sus productos para seguir subsistiendo. Ella comercializa bollos, pixbae, entre otras cosas.

“La vida no está fácil. La gente cree que uno está aquí por viveza, no, es porque un trabajo no lo podemos tener”, manifestó.

Aseguró que, a las personas mayores no las están contratando, por ejemplo, ella tiene siete años que no cuenta con un trabajo formal, pero, tiene que seguir luchando con lo que se pueda, “algo duro”.

Señaló que lo ideal sería que pudieran contar con un lugar donde puedan colocarse a vender sus productos sin el temor de ser echados por el municipio, recalcando que “la vida no es tan fácil para algunos”.

La informalidad sigue ganando terreno en el país, mensualmente cerca de 10,000 personas ingresan a la larga lista, una que parece no tener fin por la condición económica del país, y aunque desde afuera se ve como el que más crece a nivel regional, esto no lo sienten sus propios ciudadanos.

Con información de Nicanor Álvarado.