Familiares y dirigentes políticos dan el último adiós a Mitchell Doens

Doens murió el lunes 24 de agosto a los 79 años. Nació el 26 de septiembre de 1946 en la provincia de Colón y ocupó altas posiciones directivas dentro del PRD.

Panamá/Familiares, dirigentes políticos, expresidentes y representantes de distintas corrientes se reunieron este viernes en el Santuario Nacional del Corazón de María para dar el último adiós al dirigente histórico del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens.

Las exequias comenzaron a las 10:30 a.m. en el templo católico, donde los asistentes recordaron su trayectoria como funcionario público, dirigente político, economista, escritor y ciudadano.

Doens murió el lunes 24 de agosto a los 79 años. Nació el 26 de septiembre de 1946 en la provincia de Colón y ocupó altas posiciones directivas dentro del PRD.

También fue ministro de Trabajo durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien participó en las honras fúnebres y destacó su honestidad y firmeza política.

“Lo primero que tengo que decir es que Mitchell fue un hombre sumamente honesto. Honesto en sus creencias, honesto en su actuar, honesto como funcionario público y honesto con sus posiciones”, expresó Pérez Balladares.

El expresidente recordó que conoció a Doens cuando aún vivía el general Omar Torrijos Herrera y el dirigente formaba parte de la denominada Tendencia, junto con Ramiro Vásquez y otros integrantes del partido.

“Pero él fue madurando sus posiciones, fue viendo más realidades, fue un dirigente muy importante”, manifestó.

Durante la ceremonia también se resaltó la faceta de Doens como padre, esposo y abuelo, así como el respaldo que brindó a su familia, especialmente durante momentos difíciles.

Los testimonios recordaron igualmente su participación en el Frente por la Democracia, una alianza constituida en un periodo en el que, según se expresó durante las exequias, la institucionalidad democrática estuvo en riesgo.

Los asistentes también destacaron su evolución política dentro del PRD y su papel en la transformación de un partido surgido durante la dictadura, pero que posteriormente aceptó las reglas de la democracia.

Con la ceremonia religiosa celebrada este viernes, familiares, copartidarios, exfuncionarios y figuras de distintas corrientes políticas despidieron a uno de los dirigentes históricos del PRD.

Con información de Luis Alberto Jiménez.