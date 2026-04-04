Familias abarrotaron el río Pacora durante el Sábado Santo en medio del intenso calor

El paseo al río continúa siendo una de las formas más tradicionales de los panameños para disfrutar del Sábado Santo.

El intenso calor de Sábado Santo llevó a decenas de familias a buscar alivio en los balnearios del Río Pacora, donde el movimiento de visitantes fue constante durante toda la jornada en medio del asueto de Semana Santa.

Uno de los puntos más concurridos fue el Balneario Carriazo, ubicado en La Mesa de San Martín, donde el ambiente familiar y el calor marcaron la dinámica de este Sábado Santo en Panamá Este.

Las altas temperaturas no dieron tregua, pero el Río Pacora ofreció el escape perfecto para quienes decidieron disfrutar del día al aire libre. Las aguas claras del río y el clima soleado atrajeron a visitantes que aprovecharon para bañarse, relajarse y compartir en familia. 🌞🌊

Ambiente familiar y tradición panameña

Durante la jornada, el ambiente fue el característico de los paseos al río en Panamá. La música sonaba desde bocinas portátiles mientras niños y adultos disfrutaban del agua. Algunos se lanzaban desde las orillas, otros flotaban tranquilamente y varios optaban por descansar bajo la sombra de los árboles.

En las riberas del río, bajo palos de mango y marañón, las familias instalaron fogones y barbacoas, una tradición común durante la Semana Santa en Panamá. Muchos visitantes también llevaron alimentos preparados para compartir, reforzando el ambiente familiar y festivo.

Presencia policial y medidas de seguridad

Durante el acceso al balneario también se observó presencia policial, con revisiones vehiculares para garantizar la seguridad de quienes se desplazaban hacia el área. Estas acciones forman parte de los operativos de seguridad de Semana Santa, implementados para prevenir incidentes y mantener el orden en zonas de alta concurrencia.

El paseo al río continúa siendo una de las formas más tradicionales de los panameños para disfrutar del Sábado Santo, donde el calor, la naturaleza y la convivencia familiar se combinan para crear una jornada de descanso y recreación.

*Con información de Fabio Caballero*