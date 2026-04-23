Más de 900 familias reciben apoyo con plan piloto del programa Cuidarte

Más allá de la estimulación temprana, el Programa Cuidarte también permite identificar situaciones de vulnerabilidad en los hogares , facilitando el acceso a servicios esenciales como salud y documentación, lo que amplía la red de protección social en comunidades de difícil acceso.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) avanza en la atención a la primera infancia con la implementación del plan piloto del Programa Cuidarte, una iniciativa que ya impacta a 900 familias en la provincia de Coclé, la comarca Emberá Wounaan y la comarca Ngäbe Buglé.

El programa, enfocado en fortalecer el vínculo familiar y el desarrollo integral de niños entre los 6 y 48 meses, se ejecuta mediante visitas domiciliarias semanales, donde promotoras comunitarias brindan orientación directa a madres, padres y cuidadores. A través de actividades basadas en el juego, la interacción y la exploración, los hogares se convierten en espacios de aprendizaje para los infantes.

Durante un recorrido por comunidades del distrito de La Pintada, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, constató la implementación del programa en sectores como Las Tibias, Santa Marta y Barrigón, en el corregimiento de El Harino.

En estas comunidades, familias como la de Stephanie Arrocha han experimentado avances significativos en el desarrollo de sus hijos. Su pequeño Isaías Sánchez, de 22 meses, participa en sesiones de estimulación que, mediante recursos sencillos, fomentan habilidades cognitivas y sociales. La madre destacó que, tras nueve sesiones, ha observado cambios positivos en el comportamiento y la curiosidad del niño.

Casos similares se replican en otros hogares, como el de Fátima Núñez Rodríguez con su hijo Bruce Tuñón, y el de Evelyn Arcia con su hija Alaisha, donde el acompañamiento de promotoras sociales ha fortalecido la crianza y la relación familiar.

Más allá de la estimulación temprana, el Programa Cuidarte también permite identificar situaciones de vulnerabilidad en los hogares, facilitando el acceso a servicios esenciales como salud y documentación, lo que amplía la red de protección social en comunidades de difícil acceso.

Con una inversión de 4.5 millones de dólares, el Mides proyecta ampliar el alcance del programa hasta beneficiar a 3,000 familias en todo el país, incluyendo provincias como Bocas del Toro, Chiriquí, Darién y Veraguas, así como otras comarcas indígenas, consolidando esta estrategia como una de las principales apuestas del Estado en favor de la primera infancia.