Feria Internacional de Azuero espera más de 350 mil visitantes en su próxima edición

Entre las novedades, se anunció que la Teletón 20-30 tendrá presencia en los terrenos de la feria, así como el regreso de la Lotería Nacional de Beneficencia con el sorteo, lo que refuerza el atractivo del evento.

La Villa de Los Santos/Del 23 de abril al 3 de mayo, la Feria Internacional de Azuero volverá a convertirse en uno de los eventos más importantes del país, con sede en La Villa de Los Santos, dinamizando la economía de toda la región de Azuero.

Durante una conferencia de prensa, los organizadores dieron a conocer los detalles de esta nueva edición, que promete innovaciones, múltiples atracciones y una amplia agenda para toda la familia. El evento, reconocido por su impacto económico y cultural, reunirá a expositores, artesanos y visitantes de distintas provincias.

El presidente del patronato, Germán Nazario Pérez, señaló que este año se proyecta la asistencia de al menos 350 mil personas, destacando la gran expectativa que existe a nivel nacional, especialmente en las provincias centrales.

Entre las novedades, se anunció que la Teletón 20-30 tendrá presencia en los terrenos de la feria, así como el regreso de la Lotería Nacional de Beneficencia con el sorteo, lo que refuerza el atractivo del evento.

Por su parte, la reina de la feria, Nathalia González, extendió la invitación al público para que asista y forme parte de esta celebración. Además, resaltó la importancia de apoyar a los artesanos y emprendedores que participan, contribuyendo al crecimiento económico de la región.

Los organizadores también informaron que quienes adquieran sus entradas a través de la plataforma digital podrán participar en la rifa de un automóvil, sumando así un incentivo adicional para los asistentes.

La Feria Internacional de Azuero se consolida una vez más como una vitrina de la cultura, la tradición y el desarrollo económico del país, con una propuesta renovada que busca atraer a miles de visitantes durante sus once días de actividades.

Con información de Eduardo Javier Vega