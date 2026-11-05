Fiestas patrias: familias aprovechan el feriado para practicar pesca deportiva en Amador

El día libre por las fiestas patrias llevó a parejas, grupos de amigos y familias hasta la Calzada de Amador, donde la pesca deportiva se convirtió en una de las actividades para compartir y disfrutar al aire libre.

Este 5 de noviembre fue una oportunidad perfecta para que muchas personas se alejaran por unas horas de la rutina y aprovecharan el día libre para compartir en familia, amigos o darse un tiempo a solas. Uno de los puntos de encuentro fue la Calzada de Amador, donde varios panameños y visitantes llegaron para disfrutar de la tarde y, principalmente, practicar la pesca deportiva. Incluso, algunos aprovecharon la ocasión para enseñar a los más pequeños los primeros pasos en la pesca.

"Vinimos a pescar, a entretenernos un rato, obviamente con la familia, con los niños y con las mascotas. Aprovechamos el momento para venir y pasar el tiempo en familia", comentó uno de los visitantes. Otros señalaron que, aunque no suelen practicar esta actividad, decidieron acercarse al lugar para disfrutar del ambiente y aprovechar el día libre.

Mira también: Sismo de magnitud 3.9 con epicentro en Arraiján está relacionado con la falla de Pedro Miguel, explica Geociencias

Para algunos, la pesca en Amador ya es parte de sus planes habituales. Hay quienes regresan con frecuencia, especialmente durante los fines de semana, y aseguran que el lugar permite disfrutar de la actividad e incluso conseguir alguna captura.

Aunque el 5 de noviembre conmemora la consolidación de la separación de Panamá de Colombia, muchos también aprovecharon la fecha para dedicar tiempo a sus seres queridos y realizar actividades diferentes. Así, entre cañas de pescar, conversaciones y momentos en familia, transcurrió la tarde en Amador, mientras muchos se preparaban para retomar sus actividades habituales al día siguiente.