Fiestas Patrias: Bandas de música del Instituto Rubiano y del IPT Nicolás Del Rosario están listas para los desfiles

La banda de 250 estudiantes marchará en San Miguelito y la capital durante el 3 y 4 de noviembre. Detrás de sus presentaciones hay audiciones, ensayos y jóvenes que esperan representar a su colegio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para algunos, el deseo de pertenecer a la banda del Instituto Rubiano nació viendo a otros estudiantes desfilar. Ahora les toca salir a las calles y representar a su colegio. A dos días del desfile del 3 de noviembre, los 250 integrantes de la banda afinan sus últimos ensayos, después de una preparación que comenzó entre marzo y abril con las primeras audiciones.

Este colegio público de San Miguelito se prepara para una doble jornada: el 3 y el 4 de noviembre, sus estudiantes marcharán primero en su distrito y luego en la ciudad de Panamá. Sus presentaciones en la capital incluirán las rutas de la cinta costera y la vía España.

Los batallones femenino y masculino, las batuteras y el conjunto típico forman parte del trabajo que estudiantes e instructores han desarrollado durante meses.

Una de las estudiantes, subcapitana del batallón femenino, contó que lleva cinco años participando en la delegación. La cercanía de los desfiles le produce alegría y orgullo.

“Me encanta bailar, amo bailar, me gusta, y pues estar en un grupo tan prestigioso como el del Instituto Rubiano me llena de alegría, me enorgullece sobre todo estar aquí”, expresó.

Para otro de los integrantes, ver a la banda recorrer las calles fue el impulso para sumarse.

“La verdad, entré a la banda porque yo empecé, al igual que todos, viendo a la banda salir a las calles”, relató.

El estudiante explicó que bailaba desde pequeño y que encontró en el conjunto una oportunidad para demostrar sus habilidades y crecer como folclorista.

Además de sus presentaciones en San Miguelito y la capital, el colegio tiene previsto participar en desfiles en Boquete y Tierras Altas, este último el 28 de noviembre.

La agenda será más reducida debido a la suspensión de desfiles en provincias centrales por las afectaciones del terremoto.

A los 250 estudiantes de la banda se sumarán alumnos del cuadro de honor y graduandos que también integran la delegación del Instituto Rubiano.

El IPT Nicolás Del Rosario

El IPT Nicolás del Rosario, de Los Andes, también afina su preparación para los desfiles patrios. Sus estudiantes realizaron una presentación hoy en la Lotería Nacional de Beneficencia, donde ofrecieron una muestra de lo que llevarán a las calles durante noviembre.

Con 150 estudiantes, este colegio público mantiene el estilo de la banda de guerra, una propuesta más clásica que conserva las raíces populares de las presentaciones escolares. Entre sus integrantes destacan los chiruqueros, que aportan un sello particular al conjunto.

La delegación tiene previsto marchar el 3 de noviembre en San Miguelito y el 28 de noviembre en Boquete. Su participación permitirá al público disfrutar de una tradición que caracterizó durante años a las bandas escolares del país y que también se mantiene en las bandas independientes.

Con información de Nicanor Alvarado.