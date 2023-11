Finaliza etapa de admisión de pruebas en audiencia intermedia de 'Operación Fisher'

Ciudad de Panamá, Panamá/El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Manuel Lezcano García, concluyó con la etapa de admisión de pruebas, sustentadas por el Ministerio Público y las defensas particulares y públicas, en la audiencia de fase intermedia seguida a 52 personas, imputadas por la presunta comisión del delito de asociación ilícita agravada y blanqueo de capitales, dentro del proceso denominado Operación “Fisher”.

Para el 30 de noviembre, a las 8:30 a.m. se fijó la audiencia para resolver el recurso de apelación presentado por la fiscalía y una defensora particular ante el Tribunal Superior de Apelaciones, en Plaza Fortuna. Por tal motivo, el tribunal de garantías se encuentra a la espera de que se resuelva el mismo. Se procederá a la lectura del auto de apertura a juicio, programado para el 24 de enero de 2024, a las 9:00 de la mañana, toda vez que concluya la audiencia de apelación.

Durante el acto de audiencia, 8 pruebas periciales no fueron admitidas por ilícitas; de igual forma no se admitieron por ilícitos 122 medios de pruebas, 91 pruebas documentales y una evidencia material. En tanto, a una defensa particular no se le admitieron por ilícitas 4 elementos de pruebas documentales, misma decisión que fue apelada.

Cerca de 31 personas se mantienen con medida cautelar de detención provisional, 13 con medida de reporte periódico y 8 ciudadanos con retención domiciliaria por este caso. La fiscal Yaraví De Gracia participó durante esta audiencia en representación del del Ministerio Público. En tanto, la defensa de los imputados está a cargo de 26 abogados particulares y 7 públicos.

Este caso guarda relación con una investigación efectuada por las autoridades llamada Operación “Fisher”, la cual tenía como propósito desarticular una presunta organización criminal que se dedicaba a supuestas actividades ilícitas.