Fiscalía inicia investigación por disparos en intento de robo en Chiriquí

La situación comenzó en el estacionamiento de un banco, donde se produjo un forcejeo entre tres personas.

Chiriquí/La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Chiriquí, inició una investigación por el presunto delito de tentativa de robo, tras un hecho ocurrido la mañana de este 22 de abril de 2026 en el distrito de David, en las inmediaciones de un centro educativo y una entidad bancaria en el sector de Doleguita.

Según información preliminar, la situación comenzó en el estacionamiento de un banco, donde se produjo un forcejeo entre tres personas. En medio del altercado, uno de los involucrados huyó, lo que llevó a un transeúnte que portaba un arma de fuego con permiso a perseguirlo, al asumir que se trataba de un robo en curso.

Durante la persecución, el civil realizó dos disparos, lo que generó momentos de tensión en el área y activó las alertas entre residentes y la comunidad educativa cercana. Como medida preventiva, el plantel activó sus protocolos de seguridad: los estudiantes fueron resguardados en las aulas y posteriormente desalojados.

Unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio, controlaron la situación y retuvieron a dos personas. El arma de fuego fue decomisada. En total, al menos dos individuos fueron retenidos para verificación y puestos a órdenes de las autoridades competentes.

El hecho, que incluyó detonaciones cerca del plantel educativo, generó preocupación entre padres, docentes y estudiantes, y obligó a suspender la jornada escolar matutina mientras se desarrollaban las acciones de seguridad en el área.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.