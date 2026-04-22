Decomisan 365 paquetes de presunta droga en playa Bella Vista de Los Santos

Posteriormente, las diligencias se extendieron más allá del punto inicial en Playa Bella Vista, permitiendo fortalecer las investigaciones en curso.

Un total de 365 paquetes con presunta droga fueron decomisados durante un operativo policial desarrollado en horas de la noche en playa Bella Vista, provincia de Los Santos.

La acción dejó además una persona aprehendida, presuntamente vinculada al trasiego de sustancias ilícitas, según la Policía Nacional.

Durante la intervención, se incautaron 16 sacos que contenían la sustancia ilícita, así como la aprehensión de una lancha y un motor fuera de borda, que habrían sido utilizados para el transporte del cargamento.

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Durante el operativo se dió una persecución policial que permitió ubicar dos vehículos tipo pick-up Hilux, ambos sin placas visibles que, según las autoridades, guardan relación con el hecho.

Posteriormente, las diligencias se extendieron más allá del punto inicial en Playa Bella Vista, permitiendo fortalecer las investigaciones en curso.

La Fiscalía de Drogas mantiene abierta una investigación sobre este caso en la provincia de Los Santos, en tanto que la persona aprehendida será puesta a órdenes del Sistema Penal Acusatorio para la audiencia de control de garantías correspondiente.

Información de Eduardo Javier Vega

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