Golpe al microtráfico en Chiriquí: siete detenidos y droga incautada en operativo en Pedregal

Durante las diligencias, las autoridades incautaron un vehículo tipo sedán, 16 bolsas de marihuana, cada una con un peso aproximado de una libra, así como múltiples envoltorios destinados al menudeo que contendrían cocaína.

Chiriquí, Panamá./La acción coordinada de estamentos de seguridad en Chiriquí terminó con siete personas detenidas y la incautación de varias sustancias ilícitas, como parte de una intervención focalizada en el corregimiento de Pedregal, distrito de David.

La llamada “Operación Odín” se llevó a cabo en el corregimiento de Pedregal, distrito de David, con la participación de unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Dirección Nacional Antidrogas. Según la información oficial, los detenidos estarían presuntamente vinculados a actividades delictivas relacionadas con drogas.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron un vehículo tipo sedán, 16 bolsas de marihuana, cada una con un peso aproximado de una libra, así como múltiples envoltorios destinados al menudeo que contendrían cocaína. También se reportó el hallazgo de cuatro pastillas sospechosas de ser sustancias ilícitas y varios equipos tecnológicos cuyo análisis podría aportar a la investigación.

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El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí, como parte de una estrategia sostenida para golpear estructuras criminales en la provincia.

Aunque las autoridades sostienen que estas acciones afectan directamente a grupos delictivos que operan en distintos puntos de Chiriquí, no se han brindado detalles sobre la posible organización a la que pertenecerían los aprehendidos ni el alcance de sus operaciones.

Este tipo de intervenciones se ha intensificado en los últimos meses en la región occidental del país, considerada un punto clave en las rutas del narcotráfico. Entretanto, los detenidos deberán enfrentar las audiencias correspondientes en las próximas horas, donde se definirá su situación legal.

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