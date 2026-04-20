Clima en Panamá: Se espera un lunes con calor intenso y lluvias aisladas en varias regiones del país

El informe advierte que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de muy altos a extremos, superando el índice 11, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición al sol.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este lunes 20 de abril, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que se mantendrán condiciones estables durante la madrugada y la mañana en gran parte del país, con cambios hacia la tarde en algunas regiones.

De acuerdo con el informe, para horas de la tarde se prevé el incremento de nublados sobre el centro y occidente del Caribe, así como en zonas norte de la vertiente del Pacífico, con posibilidad de chubascos aislados en la provincia de Colón y sectores del norte de Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

Durante la noche, se esperan lluvias ligeras en áreas de tierras altas de Bocas del Toro, zonas marítimas de Chiriquí y sectores marino-costeros de Colón y la comarca Guna Yala.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 22°C y 24.5°C en zonas bajas, mientras que en áreas montañosas y la cordillera Central se ubicarán entre 16°C y 25°C. Las máximas alcanzarán entre 31.5°C y 36.5°C a nivel nacional, con registros de hasta 26°C en la cordillera Central.

El reporte también indica la presencia de vientos débiles del norte en la vertiente del Pacífico y el Caribe oriental durante la mañana, con velocidades de hasta 12 km/h. Para la tarde, estos cambiarán a componente sur en el Pacífico, generando convergencia en la región occidental y alcanzando velocidades entre 15 y 20 km/h.

En el ámbito marítimo, se prevén condiciones favorables. En el litoral Caribe, el oleaje estará entre 0.5 y 0.8 metros, con periodos de 5 a 6 segundos, mientras que en el Pacífico se esperan olas entre 0.4 y 1.3 metros, con periodos de 11 a 17 segundos.

El informe advierte que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de muy altos a extremos, superando el índice 11, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición al sol.

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