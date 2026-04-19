Cinco extranjeros detenidos tras agresión a policías en La Chorrera

Un confuso incidente terminó con cinco extranjeros detenidos luego de que presuntamente agredieran a unidades de la Policía Nacional en el distrito de La Chorrera.

La Procuraduría General de la Nación informó que, a través de la Fiscalía de Panamá Oeste, se logró acreditar la presunta responsabilidad de estas personas por los delitos contra los servidores públicos y lesiones personales.

Te puede interesar: Más de 200 incendios mantienen en alerta a bomberos y elevan llamado a la ciudadanía

Los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2026, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas del todo, lo que mantiene el caso bajo investigación.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades actuaron tras registrarse la agresión contra los agentes, lo que derivó en la aprehensión de los implicados y su posterior detención provisional.

El Ministerio Público no ha detallado, hasta el momento, las ni nacionalidades de los detenidos, mientras continúan las diligencias para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos.