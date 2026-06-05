Muere conductor tras caer desde puente sobre el río David; Chiriquí suma 27 víctimas por accidentes de tránsito

Las autoridades han señalado de manera reiterada que factores como el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y la falta de cortesía entre conductores continúan figurando entre las principales causas de accidentes.

Chiriquí/Un hombre de entre 50 y 60 años murió la mañana de este viernes luego de que el vehículo que conducía cayera al vacío desde el puente sobre el río David, ubicado en la vía que conecta esta ciudad con los distritos de Dolega y Boquete.

El accidente elevó a 27 la cifra de víctimas fatales por hechos de tránsito registrados en la provincia de Chiriquí en lo que va del año.

Tras el suceso, unidades del Cuerpo de Bomberos y personal de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito acudieron al lugar para desarrollar las investigaciones que permitan determinar las circunstancias que provocaron la caída del automóvil.

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Durante las labores en la escena, funcionarios de emergencia reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente en tramos con curvas pronunciadas, donde recomiendan reducir la velocidad y mantener una conducción responsable.

Las autoridades han señalado de manera reiterada que factores como el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y la falta de cortesía entre conductores continúan figurando entre las principales causas de los accidentes de tránsito que se registran en la provincia.

El caso se mantiene bajo investigación mientras las autoridades recaban evidencias para esclarecer lo ocurrido.

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